滬股二千九關得復失 兩市成交逾萬億

內地「放大招」救股樓，滬綜指升勢昨進入第6個交易日，惟2,900點關最終得而復失，收報2,896點，升1.16%；深成指續升1.21%，收報8,537點；深圳創業板指數再升1.62%，收報1,641點。結合兩市表現、外資關注的滬深300指數曾飆3.38%，高見3,465點，收復今年失地，可惜最終僅升1.48%，收報3,401點，低過去年收市。

券商股集體上揚 不過，滬深兩市總成交額自5月初以來再次突破一萬億元（人民幣‧下同），按日多近兩成至逾1.15萬億元，其中滬深股通買賣合計逾1,881億元。如是者，有「牛市旗手」之稱的券商股集體爆發，天風證券、國海證券均升10%停板、國金證券及中信証券分別升3.42%及1.63%。

另外，早前連日捱沽的貴州茅台收升1.92%，收報1,399元，其他白酒股亦普遍做好，五糧液升1.45%，古井貢酒升0.22%。

分析師遭Call爆 內地股市重上萬億元成交「火紅火熱」之際，一眾券商分析師「忙到甩轆」，廣發證券首席策略分析師劉晨明稱，其通訊工具被人「Call爆」，折衷辦法是直接在「朋友圈」上發Excel羅列不同行業連續12個月的「破淨」（即市帳率低於一倍）的情況，讓大家得知現時內地上市企業表現如何。

中國證監會放的大招之一是拋出《上市公司監管指引第10號—市值管理》的諮詢稿，要求長期破淨公司應當披露估值提升計劃。劉的列表上破淨重災區基本上就是銀行、鋼鐵、房地產。

不過，破淨往往是市場由於產能過剩、盈利前景不容樂觀所致。國泰君安建議，無風險利率（國債孳息率）進一步下降有望推動紅利板塊反彈，但低估值藍籌股須「盈利質量穩定」才推薦。10年及30年期國債期貨價格昨升0.29%及0.31%，可見國債仍有人搶。

方正證券則表示，內地目前以貨幣政策先行，估計財政政策將接棒發力，市場風險偏好有望繼續大幅改善，加上增量資金入場，建議積極尋找底部布局機會，把握修復行情。