人幣兌每美元曾突破7算 16個月首次

內地重錘托市後，人民幣匯率氣勢如虹，離岸人民幣兌每美元在周三早段一度升穿7算，高見6.9974，為去年5月17日後首次「破七」，其後升幅收窄。匯市回穩轉強在於人民銀行繼續發功，昨日如預告下調了一年期中期借貸便利（MLF）利率0.3個百分點，特別之處在於發布方式，不但「另起爐灶」並提前發布在MLF欄目，更首次公布MLF投標價格，官媒就此解讀為推動MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。

由官方開出的人民幣中間價昨報7.0202，按日上調308點子，創下去年5月22日後新高。在岸人民幣下午4時30分亦報7.0218，收升167點子，續創16個月的新高。人民幣離岸價抽升，導致每百港元兌人民幣亦曾升穿90大關，高見89.85左右，之後在一直90上下徘徊。

3千億MLF操作 全月縮量 公開市場操作方面，人行昨晨8時30分率先公布開展3,000億元（人民幣．下同）的MLF操作，期限一年，最高投標利率2.3厘，最低投標利率1.9厘，中標利率兩厘。操作後，MLF餘額約6.87萬億元。不過，全月MLF操作規模較本月到期的5,910億元減少近一半，換言之，9月MLF已縮量續作。

內媒引述專家分析指，近期人行將降準0.5個百分點、釋放一萬億元長期資金，銀行體系長期流動性缺口將大幅收窄，這使得此次MLF配合降準而縮量續做，保持流動性合理充裕。同時，此次MLF操作發布進一步體現其與7天期逆回購操作利率作為政策利率的差異。

在港發央票 中標利率降 隨後在9時後，人行公布開展1,965億元的14天逆回購操作，利率持平1.85厘，全口徑計，單日淨回籠717億元。同時，人行在香港招標發行的250億元的6個月期央票，中標利率1.55厘，較上次同期限央票的2.59厘大幅回落；本期央票投標申請額為593.01億元，超額認購1.37倍。截至目前，人行今年在港離岸央票的發行規模已達到2,100億元，較去年全年總發行量增逾三成。

離岸人民幣近日走勢