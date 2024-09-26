炒華救市短癮 盼再維穩

憂未阻經濟放慢 冀准地方債買樓去庫存 中國轉推更激進的寬鬆貨幣政策，但為大市注入的強心針效力，進入第二日已大減，港股升幅縮水一大截即為例證，各大投行對一籃子政策化解經濟增長放緩仍有保留，尤其消費者需求疲弱和全球貿易緊張局勢加劇將持續打擊信心。分析指，下一步焦點或是額外財政政策，擴大地方政府債券的特別用途作為購買樓盤、去庫存等始能發揮更大的穩經濟作用。

下旨谷就業 派錢有眉目 面對民眾對收入預期悲觀，「內循環」不夠順暢，中央昨日再刊發意見文件，把「高質量充分就業」列為經濟社會發展優先目標，納入國民經濟和社會發展規劃，內容有「促進勞動報酬合理增長」、「擴大社會保障覆蓋」、「積極應對人工智能（AI）等新興技術快速發展對就業的影響」；引導資金、技術、勞動密集型產業轉移至中西部和腹地，以稅收優惠和金融支持等讓各類主體「穩崗擴崗」。

對於社會熱烈期望的「派錢」似乎也有些眉目，例如對就業困難者、離校兩年內未就業高校畢業生「靈活就業」者，按照規定給予一定的社會保險補貼。另一方面，民政部與財政部聯合部署向生活特別困難人士、孤兒等困難民眾發放單次生活補助。

渣打料發債補融資缺口 渣打銀行大中華區及北亞區首席經濟學家丁爽指，由於稅收和土地出售收入短缺，上月廣義財政支出按年下降2.9%，在一般公共預算下，稅收下降和支出責任相對剛性，今年可能出現5,000億至一萬億元（人民幣‧下同）的融資缺口，政府很可能增發債券來填補缺口。

全年經濟增4.8%機會看升 該行雖然覺得內地今年經濟增長預測（4.8%）成真的機會率有所提高，但仍認為內地需採取更多財政措施來刺激內需，除額外發行最多一萬億元的政府債券外，針對政府基金預算層面的主要問題，似乎是缺乏可投資的優質專項，而非「缺水」，故冀中央透過擴大政府債的用途，包括用於購買未售出的商品房。

基金公司駿利亨德森稱，人行並無顯著改變內地實體經濟。初步是提振了市場，但若政府沒有後續行動解決房地產供應過剩、地方財政、促進家庭消費，提振效果可能僅屬短暫。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室亦指，復甦能否持續的關鍵是財政政策有否一起發力，預計額外財政刺激措施陸續推出，以緩解需求疲弱的問題，包括增加特別國債發行和在商品房、長者護理、教育等領域增加支出。

今次由人民銀行牽頭的救市組合拳，是否足以阻止日益惡化的經濟放緩，還是揭開了其他撐經濟措施的序幕，仍有待觀察。國家發改委資源節約和環境保護司副司長文華昨被問到未來會否追加「以舊換新」的國債額度、擴大補貼產品類別，他透露，將在現有政策基礎上開展政策效果評估，做好增量政策研究儲備。

國家金融監督管理總局則下發通知，就做好續貸工作、提高小微企業金融服務水平提出7項舉措，銀行要應根據小微企業生產經營特點，合理設置貸款期限，擴大信貸資金覆蓋面。

亞開行估今年通脹僅0.5% 不過，亞開行昨日發表報告，指目前內地食品價格仍呈整體下行趨勢，估今年中國通脹率只有0.5%，低於4月預測的1.1%；在房地產市場經歷長期調整、投資者和消費者信心均偏弱的背景下，預計明年中國經濟活動將減速至4.5%，今年則料增4.8%，均與該行4月預測一致。經合組織（OECD）也維持中國今明兩年經濟增長預測分別於4.9%及4.5%，認為政府刺激措施被疲弱的消費需求，和房地產低迷所抵銷。

大行對中央救市組合拳評價好壞不一 中國GDP按年變幅