輪商精選：短線看好港股 跟進50347
港股昨日顯著做好，重上萬九點關口，創5月底以來最高。中國人民銀行宣布減息及降準，刺激恒指高開後升幅逐步擴大，一度升逾700點，收報19,000點。
人行、金融監督管理總局及中國證監會昨日聯合舉辦發布會。人行行長潘功勝在會上宣布一系列支持經濟與股市發展的政策。人行下調存款準備金率0.5個百分點，為2020年以來最低水平，料釋放一萬億元人民幣流動性，並指將在年底前視乎情況或再降準0.25至0.5個百分點。人行同時下調政策利率，外媒形容，此為至少過去10年來首次同一日減息降準。
內地推出政策「組合拳」，內地股市亦見升幅，滬綜指及滬深300指數曾升逾4%。不過，外媒亦指出，內地一系列政策力度雖然超出市場預期，但有分析認為，措施仍未知能否足以打破內地通縮及樓市下行風險。
看淡後市考慮59756
如投資者憧憬政策或有利後市，部署短線追入可參考恒指牛證50347，收回價18,013點，實際槓桿17.9倍。如看淡後市，可參考恒指熊證59756，收回價19,400點，實際槓桿32倍。
升市動力除重磅科技股外，中資金融股亦有貢獻。市場憧憬人行下調政策利率或能導向貸款市場報價利率和存款利率同步下行，有望穩定商業銀行淨息差。
內銀、內險及中資券商股普遍做好，其中建設銀行(00939)股價升4.77%，收報5.93元，創年內新高。如投資者部署短線追入，可留意建行認購證25118，行使價6.4元，實際槓桿10倍，明年3月28日到期。
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