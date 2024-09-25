宏觀剖析：美大手減息非預示衰退

美國聯儲局9月會議一如市場預期開始減息，減息0.5厘幅度超過原先預期的0.25厘，政策利率區間降到4.75至5厘。由於會議前兩天，已有外媒調整金融市場預期，會前利率期貨減息0.5厘的機率上升至約60%，加上聯儲局主席鮑威爾會後暗示9月減息0.5厘，是為了彌補7月應該減而沒有減的0.25厘，並且表達「0.5厘不是未來減息速度」，也有效降低市場憂慮大幅減息背後原因是衰退風險上升。另外，聯儲局也提到通脹及就業市場兩個目標大致取得平衡。

料未來兩年GDP增長平穩 點陣圖顯示，聯儲局的整體意願為今年11、12月各減息0.25厘，2025至2026年每季減息0.25厘。這部分與金融市場預期不同，金融市場仍預期11、12月合計有接近0.75厘的減息可能性。

至於經濟預測方面，美國國內生產總值（GDP）的改變有限：今年GDP增長由2.1%降至2%，2025至2026年GDP維持2%，長期增長仍為1.8%；失業率於今年向上修正幅度較大，2025年之後上修幅度縮小，今年失業率由4%上修至4.4%，2025年維持失業率4.4%，2026年降至4.3%，2027年回到長期失業率的4.2%。

利率敏感板塊表現不俗 另外，今年核心個人消費開支（PCE）物價指數按年增幅將由2.8%向下修正至2.6%，核心PCE物價曾在6月上調後再修正，2025年及2026年核心PCE物價也分別下修至2.2%及2%，這顯示第一季通脹上升並非常態。

整體數據顯示，聯儲局預期勞動市場不會顯著惡化，甚至在失業率小幅提高下也不造成經濟明顯下行，同時利率也可以維持在相對高位。這預期會否過分樂觀及太過理想，後續仍需觀察。

由於美國經濟可能不致於陷入衰退，加上減息路徑更為明朗，道指和標普500指數接連創下歷史新高，大型增長股仍為主力，之前資金簇擁的防禦股如必需消費、醫療保健等，近日表現大致持平，而對利率敏感的小型股指數羅素2000指數也錄得上升。

凱基亞洲投資策略部