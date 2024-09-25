公居屋成交：美盈苑4年損手90萬

新居屋二手盤過去曾被高價搶購，近日都要蝕讓離場。大圍美盈苑兩房單位，未補價第二市場減價至468萬元易手，約4年帳面虧蝕約90萬元。

萬方地產葉搏麟表示，上述為項目的高層5室，實用面積約445方呎，放盤約5個月，減價90萬元沽出，原業主2020年於二手市場以558萬元購入，帳面貶值約16.1%。

富榮兩房賣440萬蝕20% 居屋王旺角富榮花園再錄損手成交。世紀21家天下黎振傑指，屋苑5座中低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，於第二市場以440萬元易手，呎價約10,209元，原業主持貨逾4年半，帳蝕110萬元或約20%。

天水圍居屋連錄3宗買賣。祥益林家倫稱，天頌苑P座高層1室三房戶，早於2021年叫價498萬元放售，累減126萬元，未補價市場以372萬元成交，呎價約5,849元。

該行黃文樂表示，屯門公屋良景邨良傑樓低層1室，減價32萬元，獲綠表客以118萬元購入，呎價約2,676元。同邨良偉樓低層31室，亦獲該類買家以150萬元承接。