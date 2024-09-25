YOHO Hub II周六發售120伙 暫超購24倍

新地代理執行董事陳漢麟稱，將發售50伙兩房戶及70伙三房戶，折實價683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價13,008至16,424元。發售當日劃分A組及B組兩輪時段揀樓，其中A組買家須購一伙實用面積不少於600方呎的單位，或兩至4伙單位。今輪已接獲逾3,000張入票，暫超額認購約24倍，周四晚上8時截票。同系北角海璇II累售23伙，套現逾10億元，昨以3,961.65萬元連車位沽第3座10樓B室三房戶，呎價34,300元。