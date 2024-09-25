YOHO Hub II周六發售120伙 暫超購24倍
發展商趁減息加快推盤，多個項目安排周六作新一輪銷售。新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，落實周六發售120伙，折實平均呎價約14,623元。
新地代理執行董事陳漢麟稱，將發售50伙兩房戶及70伙三房戶，折實價683.43萬至1,312.2萬元，折實呎價13,008至16,424元。發售當日劃分A組及B組兩輪時段揀樓，其中A組買家須購一伙實用面積不少於600方呎的單位，或兩至4伙單位。今輪已接獲逾3,000張入票，暫超額認購約24倍，周四晚上8時截票。同系北角海璇II累售23伙，套現逾10億元，昨以3,961.65萬元連車位沽第3座10樓B室三房戶，呎價34,300元。
恒基地產(00012)長沙灣西洋菜北街曉柏峰，加推價單5號，提供50伙，折實平均呎價約17,480元，全屬開放式及一房戶，折實價305.28萬至571.86萬元，折實呎價15,681元起，當中10伙於周六推售。
高臨加推26單位
資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，推出價單6號，涉26伙，以高層戶為主，涵蓋一至三房戶，折實平均呎價約23,065元，折實價609.7萬至1,474.3萬元，悉數周六出售。該公司執行董事何樂輝指，項目累沽163伙，套現逾12.5億元。
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