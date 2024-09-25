長情業主蝕讓離場

河畔9載輸25萬 Kadoorie Hill貶逾10% 本港二手樓價時光倒流，減息後長情業主都要蝕讓離場。沙田上車盤河畔花園兩房單位，減價後以347萬元成交，持貨約9年帳面仍損手25萬元。何文田Kadoorie Hill套三房大單位最新成交價，比約12年前購入價帳面再低逾10%。

中原黎宗文表示，河畔花園A座中層2室，實用面積約269方呎，叫價約378萬元，上車客議價31萬元後購入，呎價約12,900元。原業主早於2015年以372萬元購入單位，期內帳面貶值約6.7%。

維港頌移民盤劈3球易手 市區豪宅做價更明顯。市場消息透露，Kadoorie Hill一個高層單位，實用面積約1,104方呎，連車位市傳以2,380萬元成交，呎價約21,558元，原業主2012年一手購入，帳面跌價逾290萬元。減息後西南九龍御金‧國峯及將軍澳日出康城領都，都錄持貨逾10年的帳面損手轉讓。

中原林龍南表示，北角維港頌6座中低層D室，實用面積約574方呎，望全海景，去年8月叫價1,600萬元，原業主已移民海外，遂割價求售，終以1,300萬元沽出，呎價約22,648元，約7年帳面需蝕174萬元。

Silicon Hill兩年蝕97萬 不少更在極短時間內損手沽貨。該行巫燕虹表示，大埔白石角Silicon Hill錄首宗二手成交，單位為1座中層A3室，實用面積約222方呎，連租約以300萬元成交，呎價約13,514元，原業主持貨約兩年帳蝕約97萬元，貶值約24%。

消息稱，鰂魚涌海光苑1座低層單位，實用面積約421方呎，原業主去年初購入，市傳近日以450萬元轉手，呎價約10,689元，逾一年半帳面蝕95萬元，貶值約17.4%。

第一城兩房減息後撻訂 此外，減息後有買家縮沙。中原伍錦基指，沙田第一城30座高層D室兩房戶，減息前以428萬元易手，買家決定撻訂，單位現時叫價約450萬元重新放盤。

部分二手盤為求沽貨，繼續擴大減幅。該行溫詩雁稱，馬灣珀麗灣30座低層E室海景單位，實用面積約762方呎，去年10月叫價998萬元，減息後終以878萬元沽出，呎價約11,522元，累積減幅約12%，單位約4年帳面貶值約8.5%。

鰂魚涌太古城都錄減息後首宗買賣。中原趙鴻運指，該盤華山閣中低層F室，實用面積約685方呎，7月放盤，累減逾261萬元，以838.88萬元成交，呎價約12,246元。

二手業主蝕讓個案