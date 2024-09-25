簡訊一覽
●世茂服務(00873)公布，以總對價2.5億元（人民幣‧下同），向無錫遠遊環境科技賣甩環保服務提供商無錫市金沙田科技的60%股權，料將錄未經審計出售虧損約6.11億元，出售事項將進一步降低集團的財務承諾及營運風險，所得款項用於加強集團的營運資金。
●和黃醫藥(00013)公布，其合作夥伴武田取得日本厚生勞動省批准，生產及銷售旗下的直腸癌藥FRUZAQLA（呋喹替尼，fruquintinib），成為日本超過10年來首個獲批用於治療轉移性結直腸癌的創新靶向療法。
●興達國際(01899)公布，董事會主席劉錦蘭透過Great Trade提出私有化，出價每股1.3元，與停牌前收市價一樣，公司股份申請今日復牌。
●國際信貸評級機構標普發表評論，指香港銀行的商業房地產（CRE）資產質素倒退風險可控，尤其是大銀行，因為本地CRE貸款六至七成都有抵押，貸款對價值（LTV）比率也不過50至55%，而且借款者主要是資產負債表強勁、現金流多元化的大型綜合企業。該行又預期，本港住宅樓價今年「埋單」會跌5至10%，明年持平。
●世界銀行轄下的國際金融公司（IFC）董事總經理Makhtar Diop表示，截至今年6月底止財政年度，IFC的投資額達到創紀錄的560億美元（約4,368億港元），預計本財年的投資額將進一步增加，目標是達到620億美元，主要關注基礎設施，特別是道路和交通，並與市政當局等次主權實體合作。
●塗料製造商多樂士（Dulux）母公司阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）表示，為削減成本，公司將在全球裁員2,000人，佔其員工總數的5%以上，預期在明年底前完成。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：