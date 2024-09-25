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●國際信貸評級機構標普發表評論，指香港銀行的商業房地產（CRE）資產質素倒退風險可控，尤其是大銀行，因為本地CRE貸款六至七成都有抵押，貸款對價值（LTV）比率也不過50至55%，而且借款者主要是資產負債表強勁、現金流多元化的大型綜合企業。該行又預期，本港住宅樓價今年「埋單」會跌5至10%，明年持平。

●世界銀行轄下的國際金融公司（IFC）董事總經理Makhtar Diop表示，截至今年6月底止財政年度，IFC的投資額達到創紀錄的560億美元（約4,368億港元），預計本財年的投資額將進一步增加，目標是達到620億美元，主要關注基礎設施，特別是道路和交通，並與市政當局等次主權實體合作。

●塗料製造商多樂士（Dulux）母公司阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）表示，為削減成本，公司將在全球裁員2,000人，佔其員工總數的5%以上，預期在明年底前完成。