日揆熱門人選高市反對央行加息

日本自民黨總裁選舉周五舉行，奪魁者將成為日本下一任首相。一向被視為已故首相安倍晉三「愛將」的經濟安全大臣高市早苗現時聲勢頗高，她日前批評「現在加息是傻仔」，又反駁日圓貶值不好的觀點，「可讓出口源源不絕」，總之「加稅、抑制財政支出和收緊貨幣政策都是大忌」，不能讓消費和投資信心熄火。

日圓兌港元曾失守5.4 法國興業銀行日本研究主管劍崎仁直言，這次選舉對日央行的影響，基本上就是看如此反對「收水」的高市是否獲勝。或許是巧合，日本銀行行長植田和男昨日在大阪發表演講時說，該行制訂政策時需仔細評估國內外金融和資本市場的動向，以及背後的海外經濟形勢等因素，「我們有足夠的時間這樣做……必須在不預先設定任何時間表的情況下，考量各種不確定因素，及時而適當地實施貨幣政策。」

植田上述言論被解讀為不急於加息，日圓兌每美元曾跌0.74%，低見144.68，每百日圓兌港元跌穿5.4，低見5.381。

植田說，日圓「單向跌勢」自8月以來已經扭轉，也因進口價格上漲減慢步伐，大大降低了通脹超標的風險。

另外，日媒最新調查顯示，71.7%的受訪日本企業管理層認為，日本經濟正「輕微擴張」，比率較3個月前高出約20個百分點，指薪金上升推動消費者開支呈復甦迹象。

第三季實際工資或升 大和證券社長荻野明彥表示，早前「春鬥」（春季勞資薪酬談判）成功爭取大幅加薪，加上通脹趨穩，預計日本實際工資第三季及以後有望上升。

至於日央行下次加息的時間，31.3%受訪高層估計是明年首季，30%認為明年4月或更晚。