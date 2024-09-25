金價續破頂 花旗估明年闖3000關

繼瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室看好金價上望2,700美元後，花旗重申看好，預計金價明年將漲到2,800至3,000美元，原因是聯儲局減息和中國的寬鬆政策，有望提振全球製造業增長，不僅利好金價，亦利好銅價上漲，但警告特朗普勝選總統或導致銅價因關稅風險而有所波動。倫敦期銅昨升1.62%，每噸報9,703.2美元。