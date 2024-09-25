金價續破頂 花旗估明年闖3000關
以色列大規模空襲黎巴嫩真主黨逾千個目標，中東地緣政局再掀波瀾，加上市場憧憬美國聯儲局未來幾個月持續減息，刺激現貨金價周二繼續創新高，每安士曾高見2,640.11美元，升0.43%。
繼瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室看好金價上望2,700美元後，花旗重申看好，預計金價明年將漲到2,800至3,000美元，原因是聯儲局減息和中國的寬鬆政策，有望提振全球製造業增長，不僅利好金價，亦利好銅價上漲，但警告特朗普勝選總統或導致銅價因關稅風險而有所波動。倫敦期銅昨升1.62%，每噸報9,703.2美元。
道明證券表示，市場正對聯儲局上周減息半厘的行動作出反應，加上聯儲局發出不擔心通脹的信號，強調會盡力確保失業情況不成問題，將利好金價後市表現。Mehta Equities大宗商品副總裁Rahul Kalantri表示，黃金正處於長期牛市，更可能在未來幾個月延續升勢，年底前極有可能衝上3,000美元。
華泰證券指，美國減息後的經濟走勢、美國大選等因素，將會是驅動金價進一步上行的重要因素，估計金價長期仍具上行空間。
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