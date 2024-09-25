基金經理：巴菲特減磅 股市隨時轉勢

隨着美國聯儲局啟動減息周期，市場情緒亦變得更加樂觀，推動美股繼續破頂。不過，著名基金經理、Smead Capital Management創始人Bill Smead警告，估值高企及盈利增速難以維持下去，股市隨時轉勢，更須正視股神巴菲特早前減持股票，因為巴菲特如今的行為與1999年科網股泡沫爆破前非常相似。

Smead憂減息致通脹反彈 雖然美股仍在高歌猛進，但巴菲特的投資旗艦巴郡正拋售一些主要持倉，如持貨多年的蘋果公司（Apple Inc.）及美國銀行。Smead認為，在投資界抄襲別人的策略是完全可以接受的，而且「知道誰更聰明」遠比自己聰明重要。

Smead效法其他傳奇價值投資者如巴菲特、芒格的投資風格，其基金於價值型基金中相當出眾，過去15年年化回報率達15%，以此躋身最頂尖的1%基金經理。

與市場主流想法有所不同，他也擔心聯儲局減息會令通脹重新反彈，並使10年期債息重新飆升，因就業市場比許多人想像要強，失業率升得來仍處歷史低位，企業招工仍不易，太早減息或不合適。

美消費信心曳 標指曾倒跌 美股3大指數周二早段個別發展，道指曾再破頂，升110點，高見42,147點；標指及納指先升後跌，各曾跌18點及88點，報5,700點及17,885點。數據方面，美國7月標普/Case-shiller 20大城市樓價指數按月升0.27%；9月諮商會消費信心指數為98.7，按月跌6.9，遠遜預期，為3年最大跌幅。

值得留意的是，國際信貸評級機構穆迪稱，如果美國不正視、整頓財政赤字，其僅餘的最高主權信貸評級（Aaa）或「凍過水」，敦促下屆美國政府必須應對不斷擴大的財政赤字。

個股方面，汽車雷射及雷達感測器製造商Luminar Technologies表示，作為重組計劃的一部分，該公司年初至今已累計裁員約30%，高於先前宣布的20%，擴大裁員可節省約400萬至600萬美元的現金支出，股價早段曾升11.52%。富瑞則把星巴克目標價降至76美元，評級降至「跑輸大市」，指業務策略調整仍受挑戰。