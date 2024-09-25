澳洲連續7次凍息 澳元曾創今年新高

澳洲未有跟風歐洲和北美的發達經濟體減息，澳洲央行昨日宣布，基準利率維持在4.35厘的12年多高位不變，連續第7次議息按兵不動，符合市場預期。其鷹派立場加上中國宣布多項救經濟措施，推動澳元匯價昨日觸及68.7美仙的今年新高，其後略有回吐，兌港元報5.3316。

料通脹2026年才達標 澳央行會後聲明表示，通脹自2022年見頂後已大幅回落，但仍遠高於2至3%目標範圍的中位數，並相信這情況會持續，預計要2026年才會持續達標。

此外，第二季澳洲經濟數據證實澳洲經濟增長乏力，實際可支配收入下降及限制性金融狀況將繼續影響消費，問題是即使工資壓力有所緩解，但勞動力市場狀況仍然緊張。故委員會認為，有需要對通脹上行風險保持警覺，央行在政策上不會排除任何可能性。

市場普遍預期，今日公布的澳洲通脹將自2021年8月以來首次跌至3%以下，主因政府的能源補貼和其他措施，並預計央行或最快今年底至明年初才會減息。

GIC售珀斯物業予港企 澳洲股市在央行凍息後跌幅曾擴大至0.51%，澳洲ASX 200指數全日跌幅收窄至0.13%至8,142點收市。樓市方面，當地新近錄得一宗大型物業轉手個案。據報，新加坡政府投資公司（GIC）已將位於澳洲珀斯郊區的購物中心Westfield Whitford City一半股權出售給香港JY集團，總價約1.95億澳元（約10.38億港元），剩餘的50%股權由澳洲最大的零售商場投資和營運公司Scentre Group繼續持有。

至於上周同樣維持利率不變的英國，英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）對英媒表示，除非市場出現多項極大震盪（very big shocks），否則利率不可能返回接近零的極低水平。他又相信，中性利率（不會造成經濟擴張或收縮的利率水平）顯著高於歷史低位。該行曾於8月時減息四分之一厘，為4年多以來的首次減息。

貝利昨日又稱，對通脹正在回落感到鼓舞，認為利率亦會逐步下行。英鎊匯價在他的言論傳出後轉強，兌美元曾升0.26%，高見1.3384。