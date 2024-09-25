中國晶片自主有突破

華為電腦倚重國產芯 內含值佔六成 遭美國全力打壓的中國招牌科技企業華為早前推出被稱為「全國產化」的手提電腦——擎雲L540。英媒委託半導體研究機構TechInsights拆解後發現，它大多數重要晶片都由中國企業設計，其內含總值182美元的晶片中，中國研發的晶片佔109美元，即接近六成，並且配備國產的作業系統，反映中國在實現電子領域「國產替代」方面有突破，削弱日後美國對華的技術制裁影響力。

內地政府機構已開始逐漸淘汰外國品牌電腦，並改用國產品牌。然而，由於目前大多數電腦仍有極高比例的外國零件、技術，單純把品牌轉成國產的意義其實有限。這次華為的新款電腦則打破了這一局面，TechInsights高級技術分析師Stacy Wegner表示，擎雲L540所搭載的晶片，並不常見於一般的手提電腦，「這是一款非常倚重國產晶片的手提電腦」。

值得留意的是，雖然新電腦的SoC用上5納米製程，但其實是台積電代工生產的舊晶片，也就是2020年美國針對華為的制裁禁令生效前的存貨。

另外，L540的USB控制器集線器來自美國公司Microchip，而內置兩種記憶體晶片則來自南韓公司SK海力士，同樣是2020年囤下的存貨。SK海力士表示，嚴格遵守美國出口管制，自相關禁令宣布以來已暫停與華為交易。

中央政府機構今年3月實施淘汰英特爾（Intel）和超微半導體（AMD）處理器晶片的政策，新手提電腦的採購政策亦有明顯轉變，如今已有四分之三配備來自華為、上海兆芯和有官方背景的飛騰的晶片，擎雲L540佔大部分訂單。

知情人士透露，汽車製造商，包括與中國國企與歐洲車企的合資公司都收到指示多用國產半導體，政府目標是到明年使用中國晶片佔總數的25%，惟目前未見明顯成果。

已有歐洲車生產商透露，他們已經開始盤點零件和晶片來源。儘管採用中國晶片進行設計並不容易，但如果成功，預計將推向更多全球產品，因為國產晶片便宜得多。與此同時，類似的「國產替代」政策亦有在電訊設備等領域推行。

星警告全球經濟烏雲密布 華為的境況無疑是美國「泛化國家安全」的典型。新加坡總理黃循財警告，全球愈來愈多經濟活動出於安全考量，前景將烏雲密布，同時也愈來愈多針對性保護主義和大力補貼關鍵領域的呼聲，這個趨勢將持續一段時間，並只會進一步導向「零和思維」和更危險的世界。