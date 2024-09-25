中國晶片自主有突破
華為電腦倚重國產芯 內含值佔六成
遭美國全力打壓的中國招牌科技企業華為早前推出被稱為「全國產化」的手提電腦——擎雲L540。英媒委託半導體研究機構TechInsights拆解後發現，它大多數重要晶片都由中國企業設計，其內含總值182美元的晶片中，中國研發的晶片佔109美元，即接近六成，並且配備國產的作業系統，反映中國在實現電子領域「國產替代」方面有突破，削弱日後美國對華的技術制裁影響力。
內地政府機構已開始逐漸淘汰外國品牌電腦，並改用國產品牌。然而，由於目前大多數電腦仍有極高比例的外國零件、技術，單純把品牌轉成國產的意義其實有限。這次華為的新款電腦則打破了這一局面，TechInsights高級技術分析師Stacy Wegner表示，擎雲L540所搭載的晶片，並不常見於一般的手提電腦，「這是一款非常倚重國產晶片的手提電腦」。
配備5納米乃制裁前存貨
資料顯示，擎雲L540機內配備5納米工藝的麒麟（Kirin）9006C系統單晶片（SoC），內建8核中央處理器（CPU）及Mali-G78 MP22圖像處理器（GPU），採用ARM架構，用戶可按需購買統信桌面作業系統或客製化銀河麒麟桌面操作系統版本。辦公軟件則用金山軟件(03888)的WPS Office。
值得留意的是，雖然新電腦的SoC用上5納米製程，但其實是台積電代工生產的舊晶片，也就是2020年美國針對華為的制裁禁令生效前的存貨。
另外，L540的USB控制器集線器來自美國公司Microchip，而內置兩種記憶體晶片則來自南韓公司SK海力士，同樣是2020年囤下的存貨。SK海力士表示，嚴格遵守美國出口管制，自相關禁令宣布以來已暫停與華為交易。
中央政府機構今年3月實施淘汰英特爾（Intel）和超微半導體（AMD）處理器晶片的政策，新手提電腦的採購政策亦有明顯轉變，如今已有四分之三配備來自華為、上海兆芯和有官方背景的飛騰的晶片，擎雲L540佔大部分訂單。
知情人士透露，汽車製造商，包括與中國國企與歐洲車企的合資公司都收到指示多用國產半導體，政府目標是到明年使用中國晶片佔總數的25%，惟目前未見明顯成果。
已有歐洲車生產商透露，他們已經開始盤點零件和晶片來源。儘管採用中國晶片進行設計並不容易，但如果成功，預計將推向更多全球產品，因為國產晶片便宜得多。與此同時，類似的「國產替代」政策亦有在電訊設備等領域推行。
星警告全球經濟烏雲密布
華為的境況無疑是美國「泛化國家安全」的典型。新加坡總理黃循財警告，全球愈來愈多經濟活動出於安全考量，前景將烏雲密布，同時也愈來愈多針對性保護主義和大力補貼關鍵領域的呼聲，這個趨勢將持續一段時間，並只會進一步導向「零和思維」和更危險的世界。
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