名創購永輝 投行不買帳 遭狠劈目標價 股價瀉23%
經營連鎖生活雜貨店「MINISO」的名創優品(09896)進軍超市行業，惟市場大潑冷水，高盛直言收購永輝超市股權，令投資者產生疑問，富瑞更大劈其目標價52.98%至29.1元，投資評級由「買入」降至「持有」。多項消息夾攻下，拖累名創昨日股價一度急插近四成，相反，盡沽離場的惠康母企DFI零售集團勁升9.14%。
名創以現金62.7億元人民幣，向惠康及萬寧的母公司DFI零售集團（舊稱牛奶國際）及京東集團(09618)合共收購永輝超市29.4%股權。其港股股價昨日承接隔晚美股跌勢，低開14.89%，跌幅一度加劇至39.2%，低見20元，收市仍挫23.86%，報25.05元。反觀套現44.96億元人民幣、從永輝全身而退的DFI，股價昨飆9.1%；京東則乘着大市回暖飆10.16%。
高盛：投資者存3疑問
名創首席財務官張靖京表示，目前永輝估值具吸引力，日後可以更好發揮雙方在供應鏈和渠道上的整合優勢，強調公司有足夠資源完成收購，預期明年上半年完成交易，其後不會合併財務報表。
不過，高盛指，雖然名創優品和永輝都是實體零售商，但認為兩者的商業模式和重點有很大不同，前者是全球化的知識產權（IP）零售商，其海外銷售及盈利貢獻不斷提升，投資者更看中其在非中國市場的消費潛力。另外，永輝側重內地市場，其盈利能力在過去幾年出現大幅波動，是次收購令投資者產生資本配置、盈利及海外風險敞口等3大疑問。
富瑞更指，名創優品最理想的投資應在自身業務，特別是在海外市場開店，今次收購將消耗內部大部分現金，相信投資者傾向公司派高息及回購股份。
面對市場看淡，名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富在社交平台回應，「大家都看不懂就對了，如果都看得懂我就沒有機會了」。
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