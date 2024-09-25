地緣局勢仍困擾港經濟

港股昨日報復式反彈，但同時也逐漸透支券商對恒生指數的預期升幅，滙豐環球研究對港股維持「中性」看法，原因是內地經濟增長疲弱會對香港經濟帶來負面的溢出效應，地緣政治緊張局勢等結構性挑戰仍困擾香港，將影響商業活動。

大概在中國人民銀行、中國證監會和國家金融監督管理總局「開記招、放大招」的同時，市場收到滙豐環球研究的季度投資展望，下調恒指今年底目標3.78%至19,060點，即與昨日收市價差不多，2025年底目標則為21,860點。

滙豐研究的報告提到，由於美國會繼續減息，本港房地產將走出幽谷，過程中作為本港另一經濟支柱的金融業，銀行將迎來貸款增長和資產質素改善機會。然而，減息既可增加貸款需求，亦會影響銀行利潤。