港元拆息全線揚 一個月升至4.02厘

港元拆息昨日全線抽升，有銀行見利率近期變動大，趁機推出定息按揭。其中隔夜拆息再漲近41點子，報4.18976厘，續創3周新高，與樓按相關的一個月拆息亦連升3日，報4.02179厘，為8月21日以來一個月高位。

滙豐推定息按揭 低至3.15厘 一周拆息升42點子至4.26024厘，反映銀行資金成本的3個月拆息連升兩天，至4.05441厘，為9月12日後最高。長息方面，6個月拆息進一步升至3.95244厘，一年期亦升至3.9706厘。

日前帶頭下調最優惠利率（P息）的滙豐銀行，昨日推出全新定息按揭計劃，首3年定息3.25厘，首5年定息3.15厘，其後按息為P息（現為5.625厘﹚減1.25厘，即4.375厘。

滙豐發言人稱，新計劃反映該行積極支持本港樓市持續發展，並致力為重視還款穩定性的客戶提供另一項選擇，讓他們有更好的財務預算。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，儘管本港踏入減息周期，但預期減息步伐溫和。大型銀行是次推出的新定息按揭計劃，有利借款人在現階段鎖定低於現時市場按息3.875厘之低息按揭。除了減輕供款負擔之外，更可讓借款人制訂預算及進行精確財務規劃，相信有利提高樓宇買家入市信心。

瑞銀：新盤平賣 地產股添壓 瑞銀又謂，在計及地價，以及假設建築成本每方呎5,500元，加上融資成本每方呎3,418元，以及實用率85%計算，該行估計首份價單潛在約40%的負發展利潤率。

該行同時表示，本次新地定價低於預期，將對其他在啟德跑道區的發展商帶來負面影響，或對發展商股價構成壓力。然而，該行相信，本地地產股其後表現將取決於新地的The YOHO Hub II、天璽‧天、英皇國際ONE JARDINE'S LOOKOUT的實際銷售情況。

港元一個月拆息回升