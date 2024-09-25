金融中心排名 港重返三甲

5競爭力範疇有進步 力壓星洲稱冠亞太 被譏為「國際金融中心遺址」的香港，剛在一個全球金融中心排行榜重奪三甲！英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院昨日聯合發布第36期《全球金融中心指數》（GFCI）報告，本港的總排名比半年前的上一期報告升了一位，榮膺全球第三，並以兩分之些微差距力壓新加坡在亞太區居首，讓新加坡成為「梗頸四」。

港金融領域投資管理居首 新鮮出爐的GFCI報告顯示，論5大競爭力範疇，其實本港現時只有「人力資本」一項優於新加坡，排名升了3位，成為全球第3，對上兩名與排行榜總得分一樣依次是紐約和倫敦，熟悉的「紐倫港」回歸。

即使其餘範疇，即「商業環境」、「基礎建設」、「金融部門發展」、「聲譽及綜合」，新加坡排名都不變，均與紐約和倫敦等地並肩三甲，本港的排名有所提高，其中「商業環境」和「基礎建設」俱由第6升上第4，「聲譽及綜合」由第7升上第4。

如果看金融細分行業，本港今次成績較亮眼的是「投資管理」，由「梗頸四」一下躍居為榜首，北面鄰居深圳亦升至季軍，「融資」一項更由第11重返第3，其他香港勝新加坡的是保險和銀行業。

然而，「交易」就由第8跌落第10，其他不如新加坡的包括「專業服務」、「政府和監管」與「金融科技」，但「專業服務」排名躍升9名至第4，「政府和監管」也由第12升至第5。

政府續改革提高市場效率 本港反超新加坡明顯是因為很多排名改善，可是兩地都只是旗鼓相當。港府稱會繼續積極「識變、應變、求變」，拓展股市廣度和深度，提升市場效率和競爭力，包括設立俗稱「18C」的特專科技公司上市制度、改革GEM（舊稱創業板）、推行惡劣天氣不停市、方便回購和推出新庫存股份機制、進一步拓展企業上市等。此外，亦為虛擬資產的發展締造穩健有利的條件，致力完善相關規管框架，促進Web3（第三代互聯網）生態圈可持續發展。

中企獲鼓勵在港跨境融資 另外，國家發改委的利用外資和境外投資司與香港金融管理局昨日在港舉辦「支持中資企業在港發債政策宣介會」。事緣發改委和金管局去年10月簽訂諒解備忘錄，加碼支持中資企業在港進行跨境融資，推動境外債券市場多元化發展，這是簽字後首場合辦推廣活動。金管局總裁余偉文表示，發改委近期推出政策支持優質企業發行中長期外債，中資離岸債今年逾七成在香港安排發行；香港會繼續完善金融平台和配套，更好地服務債券發行人。

財經事務及庫務局官員稱，中國證監會今年初宣布鼓勵更多內地行業龍頭企業來港上市，財庫局會一直進行上市推廣及跟進工作，預告相關工作會「加碼」。本港舉行「一帶一路」稅收徵管合作論壇，並與土耳其簽訂全面性避免雙重課稅協定，讓雙方知道向對方作投資時的稅務安排。

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