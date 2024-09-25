人幣揚 兌每美元望升穿7算

中央刺激經濟政策火力全開，人民幣匯率應聲走強。昨由官方開出的人民幣中間價報7.051（兌每美元‧下同），再創去年5月23日後新高，人民幣在岸價在下午4時30分收報7.0385，一日之間急漲202點子，續創近一年半新高，離岸人民幣更曾漲逾400點子，升穿7.03及7.02大關，高見7.0193，即每百港元兌90.16元人民幣。投行紛紛指出，人民幣升穿7算的可能性驟升，惟經濟風險猶存。

中國人民銀行行長潘功勝昨指，人民幣匯率貶值壓力明顯緩解，且轉向升值。從外部情況來看，受各國經濟走勢分化、美國大選等地緣政治變化、國際金融市場波動等影響，外圍環境和美元走勢的不確定性依然存在，但從內地情勢而言，人民幣匯率還是有較穩定的堅實基礎，並重申該行在匯率政策有既清晰又透明的立場，如堅持市場在匯率形成的決定性作用，保持匯率彈性，亦要強化預期引導，防範匯率超調風險。

渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔分析指，目前仍保持人民幣匯率於今年底在7至7.1算區間的基本預測不變。因人行提速減息，將減緩中美息差壓縮的速度，若內銀降存息，可能使外匯對沖和兌換率低於平常。但由於正面的季節性因素和中企的外匯倉位仍較高，人民幣升穿7算的可能性正在上升。

長年期國債息向下 受人行下調政策利率影響，中國長年期國債價格上漲，10年期及30年期國債孳息率一度跌至2.035厘及2.152的重要關口。股匯債市場信心齊修復，有利經濟復甦預期，同時中央表明促進青年及農民就業增收。人力資源和社會保障部副部長李忠指，將高校畢業生等青年就業作為重中之重，會着力緩解結構性就業矛盾，以未就業畢業生就業服務攻堅行動為重點。

不過，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆在報告中質疑，一籃子救市大計能否讓中國擺脫低通脹螺旋，認為需要採取積極的財政政策提振需求。