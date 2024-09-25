5招救樓市 涉降存量房貸利率等

中國人民銀行聯同國家金融監督管理總局再推5項挽救房地產的金融新政—引導內銀降低存量房貸利率、房貸最低首期支付比例劃一為15%、延長房企存量融資展期及經營性物業貸款期限至2026年底、保障性房屋再貸款的人行出資比例升到100%，以及研究允許政策性銀行、商業銀行貸款支持企業市場化收購房企土地。

或減半厘 年慳1500億 人行指導內銀將存量按息降至新發放貸款利率附近水平，預計平均減約0.5厘，惠及5,000萬戶家庭、1.5億人口，平均每年家庭供樓慳息1,500億元（人民幣‧下同）。行長潘功勝解釋，之所以估減半厘，原因是不同期間、不同地區、不同銀行發放的存量按息並不一樣。內媒引述專家預測，當前平均存量按息約3.92厘，以貸款額100萬元、還款期30年計，每月供樓利息減少280元，30年或節省利息支出10萬元。

當局相信，這有助於促進擴大消費和投資，也有助減少提前還貸，還可壓縮違規置換存量按揭貸款的空間。荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林亦指，削減存量按息將緩解家庭支出負擔，可能為未來數月消費提供支持，但考慮到目前的儲蓄傾向，這種效果不會以「一比一」水平實現。

由於牽涉存量按揭貸款的借款人甚多，潘呼籲民眾不要在昨午就跑去銀行。該行下一步考慮將指導商業銀行完善抵押貸款的定價機制，由銀行、客戶雙方基於市場化原則自主協商進行動態調整。

第二套房首期削至15% 另一方面，商業個人住房貸款不再區分首套房和第二套房，首期最低比例劃一至15%，比「5‧17新政」更進一步。潘補充，地方政府在全國底線基礎上可確定轄區內的首期下限。宋林認為，減第二套住房的首期或吸引買家入市，但整體樓價仍處降軌，悲觀情緒恐令實際成效有限。

此外，3,000億元保障性住房再貸款計劃的人行出資比例，由5月的60%擴至100%，應緩解部分內銀的謹慎態度，繼而加速收購。

人行提及部分地方政府專項債用於土地儲備的基礎上，研究支持企業收購房企土地。業界指，專項債與再貸款並舉將增強盤活存量用地的支持力度，明確緩解房企資金壓力，人行更強調「必要時，由人行提供再貸款支持」，但房企存量土地或涉及已抵押等債務複雜問題，盤活難度增。

今年來大量撐樓市措施不斷推行，但宋林坦言至今市場仍未見底，人行可能仍要推出更多地方城市層面的刺激措施，要樓價趨穩及住房庫存降至歷史正常水平，市場才可復甦，否則樓市將持續拖累經濟增長。