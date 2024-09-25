中證監將指導中長期資金撐股市

金融監管巨頭傾力為A股引入更多源頭活水，中國證監會主席吳清直言，內地資本市場的中長期資金總量不足、結構不優，引領作用發揮不夠充分等問題仍較突出，「長錢長投」制度環境還沒有完全形成，有關推動中長期資金入市的指導意見近日將會印發，並將進一步支持中國財政部旗下中央匯金公司加大增持交易所買賣基金（ETF），以至積極支持保險資金在內的各類資金加大入市力度。

吳清透露，中長期資金入市指導意見整體着眼於「長錢更多、長錢更長、回報更優」的目標，重點提出3方面措施，包括大力發展權益類公募基金，創設更多滿足百姓需求的產品；完善「長錢長投」制度環境，提升長期資金權益投資的監管包容性，全面落實3年以上的長周期考核，完善社保基金投資政策。

6措施促進併購重組 中證監昨晚隨即發布促進併購重組的6條措施，即有關深化上市公司併購重組市場改革的意見，內容涉及積極支持上市公司圍繞戰略性新興產業、未來產業等進行併購重組，包括開展基於轉型升級等目標的跨行業併購；積極鼓勵上市公司加強產業整合，鼓勵私募投資基金積極參與併購。同時，當局會同各方暢通私募股權創投基金「募、資、管、退」各環節。而上市公司市值管理指引，亦在昨晚公開徵求意見。其中，提出主要指數成分股公司應當明確股價短期或連續大跌時的應對措施。

過去中央匯金公司持續增持A股，吳清認為，此舉體現國家投資機構對A股市場投資價值的高度認同，將進一步支持中央匯金擴大投資範圍的相關安排，推動包括中央匯金在內的各類中長期資金投資股市。

擴險資投資改革試點 國家金融監管總局局長李雲澤亦指，下一步將擴大險資長期投資改革試點，支持其他符合資格的保險機構設立私募證券投資基金；督促指導險企優化考核機制，鼓勵引導險資進行長期權益投資；並鼓勵理財公司、信託公司加強權益投資能力建設，發行更多長期限的權益產品，多通路培育壯大耐心資本。

此前大型商業銀行下設的金融資產投資公司，已在上海開展股權投資試點，李雲澤續稱，目前已具備擴大試點的條件。該部門昨晚宣布擴大試點城市的範圍到北京等18個科技創新活躍的大中型城市，且適當放寬股權投資金額及比例限制，將表內投資佔比由原來的4%提高到10%，投資單一私募基金的佔比由原來的20%提高到30%等，未來繼續研究擴大試點城市範圍。