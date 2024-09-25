華組合拳谷經濟 A股飆4% 恒指衝萬九

減息0.2厘預告降準 推8千億融資工具托市 正當市場質疑中國今年全年經濟增長能否「保5」，中國3大財金部門—中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會的掌門人周二早上聯合召開記招，其中人行行長潘功勝不但宣布減息0.2厘，預告不久下調存款準備金率（降準）0.5個百分點，更表示創設新的貨幣政策工具支持股市，初步額度達8,000億元（人民幣‧下同），不排除加碼，抗擊資產價格下跌預期對中國經濟的威脅，造就中港股市周二聞訊爆升，成交激增。

人行「連環拳」打淡友，恒生指數全日勁升753點或4.13%，以接近即市高位的19,000點收市，4個月以來再度收於萬九點大關之上，成交更達2,423億港元，屬2022年5月底後最勁。理論上更受惠的A股升勢更凌厲，滬綜指飆4.15%，以即市高位2,863點收市，連升5日，創逾4年以來最大單日升幅，深成指及深圳創業板指數分別升4.36%及5.54%；兩市總成交額經歷一段時間沉寂後，按日飆逾76%，達9,713億元。

潘功勝開場即說，近期將降準0.5個百分點，向金融市場提供一萬億元長期流動性，並會按情況今年再降0.25至0.5個百分點，指目前金融機構加權平均存款準備率為7%，就算降準仍有6.6%，跟國際主要經濟體相比還有一定空間。

降7天逆回購利率 幾乎同步的是調低政策政率—7天逆回購操作利率0.2個百分點至1.5厘。潘預計，今次行動可帶動中期借貸便利（MLF）下調0.3個百分點，繼而令貸款市場報價利率（LPR）和存款利率下調0.2至0.25個百分點。

野村證券中國首席經濟學家陸挺評論，放寬貨幣政策可提振信心，要扭轉經濟滑坡卻恐怕不夠，「財政政策應該坐在前排」，但提醒不宜對外界的呼籲期望太高，直接派錢或消費券的機會頗低。他預期，隨着經濟前景未來幾個月轉差，中央應該會推出針對房地產、鄉鎮退休金、鼓勵生育等財政刺激套餐，規模會略低於國內生產總值（GDP）的3%。

人行借錢買股或加碼 減息確有局限，尤其是信貸需求低迷的當下，所以人行昨日乾脆推出新猷救股市。首先是「證券、基金、保險公司互換便利」，首期規模5,000億元，支持合資格的證券、基金、保險公司以其債券、股票ETF（交易所買賣基金）、滬深300成分股為抵押，經人行換入國債、央行票據等，獲得的資金只可投資股市；潘說︰「我跟證監會吳清主席說了，再來5,000億（元）我們態度是開放的。」內媒引述「接近央行人士」指，這項旨在為股市帶來增量資金的貸款工具「不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣規模。」

設回購增持再貸款 為配合上市公司的「市值管理」，人行又設立3,000億元的股票回購增持再貸款，引導銀行借錢給上市公司及主要股東回購或增持股票。就之前市傳中央擬設立兩萬億元的平準基金，潘功勝表示「正在研究」，但沒有提及規模。

黃國英資產管理創始人黃國英認為，現時暫無壞消息令「中港股忽然瓜柴」，港股在「熊市反彈」下仍有尋寶機遇，建議可內險及大型科網股，原因是內險股不似內需股般有「內捲」問題，加上一旦股市上揚變相「幫手賭埋一份」，以及新業務表現可以接受。

被問到今次「放大招」能否拯救內地經濟，他分析，內地仍存在眾多結構問題，如樓市爆煲、生育率低、外交問題等，目前最重要是給外界「民企可以做大做強」的信心，因內地與日本昔日「迷失30年」不盡相同，後者是國內通縮，但企業仍成功出海，反觀內地民企出海隨時會遭打壓，所以且看中央能否放寬民企監管，令企業重生。

儘管恒指升逾4%是去年3月後最勁，但港股通轉錄淨賣出逾43億港元，沽空金額也倍增。

內地救市措施重點 恒指近期回勇 滬綜指觸底反彈