大行觀點：美降息啟動環球寬鬆周期

上周美國聯儲局展開期待已久的寬鬆貨幣政策周期，減息0.5厘。聯邦基金利率目標區間為4.75至5厘。雖然聯儲局一直強調逐步放寬，減息半厘並非反映在許多官員的基本預測情景當中，但這亦非令人十分意外的決定。

聯儲局的會後聲明及新聞發布會更具啟示性。自從聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會發表演說以來，當局的立場明顯由僅專注降低通脹，轉為再次着重其另一項雙重任務──全民就業。

這次寬鬆周期的規模和步伐，將取決於勞工市場和消費數據會否遜預期。目前仍然維持原來觀點，美國經濟有可能出現降溫，若一如預期發生，未來部分經濟數據可能會遜預期，或觸發聯儲局採取更積極的政策應對。因此，目前預料當局在今年底前將進一步減息0.75厘，聯邦基金利率目標區間上限料降至4.25厘，預期政策利率將在明年底前降至3厘。

利好風險資產投資 隨着聯儲局終於展開寬鬆周期，有3個重要主題值得注視。首先，勞工市場數據的公布可能會對金融市場造成波動。投資者將會根據非農業就業職位、職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS），以及申領失業救濟金人數等主要勞工市場數據，評估減息周期的步伐。消費信心指標，例如零售銷售數據，是另一個值得關注的潛在焦點。

其次，只要美國經濟維持穩健，透過減息放寬貨幣政策的做法，一般會利好風險較高的投資資產，但難免仍有短期波動。雖然預期經濟將會降溫，但亦承認在經濟出現疲弱迹象前，聯儲局維持寬鬆周期的時間愈長，則實現軟着陸（殊非輕易）的機會愈大。

最後，顯然這次議息結果及其潛在漣漪效應，將並非只關乎美國。由於聯儲局已朝着減息方向邁出明確的一步，環球其他央行，尤其是新興市場央行，現時可能較放心推行自身的寬鬆周期。

回顧今年上半年，當時通脹短暫維持高企，加上經濟增長強勁，一度令市場預期聯儲局難以在年內餘下時間考慮減息，這個情況推動美元向上，並迫使其他央行暫停剛剛啟動的寬鬆周期。印尼央行便是一個好例子，當局預期聯儲局即將減息，上周三已先行調低政策利率。

宏利投資管理