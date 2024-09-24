股市估市：股市沖喜後 回歸基本面

上周美國聯儲局宣布大幅降息0.5厘後，環球股票市場頓時歡天喜地。恒生指數連日上升，並升穿多條主要平均線，而且成交連日均多於1,000億元，明顯配合升市。港股已突破8月時高位，一改由5月開始的一頂低於一頂的情況，走勢明顯轉強，從9月11日低位17,000點水平累計反彈超過一千點。

美股未消除衰退陰霾 美股3大指數上周五收盤漲跌不一，惟一周均錄得漲幅。道指再創歷史新高，道指期內累計上漲1.61%，標普500指數升1.36%，納指漲1.49%。連日派對過後，投資者更應審慎地評估聯儲局降息的背景與後續影響。

有分析指，聯儲局貨幣政策驟然轉向，目的在於提振勞動力市場，其果斷行動凸顯出決策者對就業形勢的擔憂愈來愈強烈。會後聲明強調：「委員會對通脹可持續向2%邁進的信心變得更足，認為實現充分就業和物價穩定雙重目標的風險基本平衡」。不過，除了讓通脹回歸目標，官員們「強烈致力於支持充分就業」。較早前，聯儲局在季度經濟預測中，官員將今年底失業率預測中值從6月的4%提高到4.4%，這將比目前4.2%的水平小幅惡化。

事實上，聯儲局主席鮑威爾上月曾表示，勞動力市場進一步降溫將是「不受歡迎的」。因此，美股未來能否持續上升，關鍵已由通脹轉至美國經濟上。本周美國將公布樓價指數、消費者信心指數、第二季實際國內生產總值（GDP）終值、第二季核心個人消費開支（PCE）物價指數終值，以及初次申領失業救濟金人數等數據。要留意，假如經濟數據真的差過市場預期，投資者會是憂慮，抑或進一步憧憬未來減息呢？這些可從本周美國公布經濟數據後，股市或資產市場的變化而略知一二。

港股受兩大因素主導 港股方面，恒指從17,000點開始，曾經7連升，昨日高位18,426點，在18,500點前有阻力，但總算日內升穿7月的高位，向上突破形勢未變。不過，對於後市去向，有兩點要留意。首先，市場消化美國大手減息的同時，也認為中國在貨幣政策上因此受惠，提供機會予中國人民銀行在貨幣政策作出更大的放水空間，所以短時間當局會否把握此憧憬，迅速降準或減息，是投機者短線非常關注的。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）