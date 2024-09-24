業主出貨：北角全幢商廈招標 市值10億

減息效應下，商用物業業主紛紛趁勢出貨。人稱「磁帶大王」的資深投資者陳秉志持有的北角渣華道321號全幢（前稱柯達大廈1期），透過招標放售，市值料約10億元，呎價約6,500元。

世邦魏理仕表示，項目現有地積比率面積約153,985方呎，於1985年落成，樓高13層，地庫提供27個車位，特定樓層樓底高約6.8米，設有獨立出入口及大堂。買家購入全幢可享大廈命名權及設置大型廣告牌。資料顯示，項目業主陳秉志於2000年以約1.4億元購入，曾於2020年放售，當時市值約15億元。

另外，高力獲業主委託代理出售尖沙咀明輝中心12樓全層及紅磡曲街33號全幢物業，兩項物業意向價共約1.9億元。其中，明輝中心出售全層總面積約13,020方呎，已分契及分間為9個單位出租，出租率100%，租金收入約30萬元，回報率近4厘，意向價約一億元，呎價約7,680元。曲街全幢總面積約7,000方呎，住宅部分佔5層，現為學生共居公寓，提供50個房間。該物業將連租約及學生公寓營運合約出售，意向價約9,000萬元，回報率約5厘。

信德中心全層意向價6.63億 紀惠集團的上環信德中心西翼35樓全層寫字樓，連兩個車位以意向價約6.63億元放售。第一太平戴維斯指，物業建築面積約22,111方呎，以現狀連同現有租約出售，項目現時意向呎價約3萬元。此外，證券行以月租78萬元租用資深投資者黎永滔的銅鑼灣羅素街麗園大廈地舖，較高峰期低約65%。