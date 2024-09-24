居屋買賣：祥和苑持年半蝕70萬

居屋價格隨大市下挫，市場再錄蝕讓出貨個案，觀塘祥和苑兩房戶業主減價出貨，持貨逾一年半帳面速蝕約70萬元。

中原廖忠堅表示，上述單位為屋苑B座高層6室，實用面積約414方呎，兩房間隔，叫價約438萬元，減價約30萬元，以約408萬元已補價自由市場沽出，呎價約9,855元。原業主於去年2月才以約478萬元入市，單位短時間貶值約14.6%。

怡翠苑移民盤呎價穿萬元 柴灣居屋怡翠苑錄移民盤減價成交，呎價再次失守一萬元關口。該行鄭俊輝表示，該盤A座高層2室，實用面積約483方呎，兩房間隔望園景，原叫價500萬元，業主經已移民不想再拖，最終減價20萬元或約4%，於自由市場以480萬元沽出，呎價約9,938元。

世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園8座中層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，外望將澳運動場開揚景致，單位上月以480萬元放售，減價約32萬元，以448萬元已補價易手，呎價約10,394元。

綠表客300萬買新圍苑三房 此外，居屋未補價第二市場不乏筍價個案。祥益黃文樂表示，屯門居屋新圍苑B座低層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，獲綠表客以300萬元承接，呎價約4,651元。據香港房屋委員會資料，上述呎價為屋苑約半年低位。