二手市況：美孚5年貶三成 弦海開放式輸21%

減息後二手業主繼續勁蝕離場，藍籌屋苑荔枝角美孚新邨三房單位減價至618萬元易手，5年多帳面大幅貶值約30.4%。

中原馮健平表示，上述單位為3期百老匯街63號中高層D室，實用面積約657方呎，叫價850萬元，放盤約一年半，累減232萬元售出，呎價約9,406元。原業主於2019年5月以888萬元購入，帳面需蝕270萬元。

屯門半新盤再錄損手交易。祥益黃慶德指，單位為弦海中層U室，實用面積約231方呎，開放式設計，用家以295萬元購入，呎價約12,771元，原業主於2019年以約376萬元購入，約5年帳面虧損約81萬元，貶值約21.5%。

碧麗閣減38%至305萬沽 市場低價成交不絕。世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣碧麗閣A座中層3室一房戶，實用面積約292方呎，早於2022年叫價498萬元，去年減至410萬元，期間曾出租，原業主上月回港，再以338萬元放售，終以305萬元成交，累積減幅約38.8%，呎價約10,445元，較對上一宗同類成交跌價近14%。

部分業主加快套現。利嘉閣彭錦添表示，青衣青怡花園5座低層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，原業主去年底才以396萬元購入，剛以約413萬元轉手，呎價約12,041元，持貨約9個月帳面僅獲利17萬元離場。

上月帳面蝕讓比例32.8% 銀主盤要低價才有承接。中原劉喜燕稱，元朗錦綉花園B段7街單號屋同類放盤，實用面積約915方呎，以720萬元售出，呎價約7,869元。成交呎價貼近居屋水平。

利嘉閣報告指，綜合土地註冊處資料所得，8月錄1,465宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，當中，帳面虧損佔481宗，蝕讓比率約32.8%，按月回落約0.1個百分點。期內帳面獲利轉讓個案共970宗，佔約66.2%，按月再跌約0.3個百分點，連跌兩個月。