新盤趁旺平價登場

鄰近啟德港鐵站的天璽‧天，第1期提供906伙。首張價單涵蓋開放式至兩房戶，及一伙四房單位，實用面積240至887方呎。新地副董事總經理雷霆表示，按樓盤的條件及市況定價，形容為「核心超值價」，相信資深投資者會把握機會，購入值得長期持有的物業。

該盤坐落的地皮為發展商於2018年以高達251.61億元投得，破盡歷年住宅官地的地價紀錄，每方呎樓面地價約17,776元。被問及是次開價是否仍有利潤時，雷霆回應指，整個發展項目分兩期，是次先推出第1期「未可以話咁快計好數」。

天璽‧天折實476萬入場 新地代理總經理胡致遠稱，價單提供兩種付款計劃，現金付款計劃可享最高13.5%折扣，折實價476.51萬元起，入場單位為第5座5樓B5室，實用面積240方呎，折實呎價19,855元。呎價最低單位為5座5樓A8室兩房，實用面積509方呎，折實價866.04萬元，折實呎價約17,015元。項目示範單位將於明日起對外開放，周五開始收票。

價單設建築期付款計劃，享最高10%折扣，另外提供一按及二按等多項貸款優惠，所有買家均可獲贈平板及智能家居裝置各一部。資料顯示，啟德城中心對上推出的HENLEY PARK，去年6月首推148伙，折實平均呎價約21,088元，天璽‧天較其低約7%，並是2017年5月推出的天寰後最低。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，是次項目定價較啟德城中心貨尾有兩成折讓。中原地產九龍董事劉瑛琳料，單位入伙後呎租可達60至70元。

ONE JARDINE'S加推35戶 ONE JARDINE'S LOOKOUT同樣以平價冀突圍而出。項目昨日加推價單2號，提供35伙，折實平均呎價約18,689元，較首張價單高約4%。發展商指，新一批單位以中高層戶為主，計及樓層因素後屬原價加推。

英皇國際副主席楊政龍表示，樓盤自上周開價後市場反應理想，展銷廳已錄得近4,000人次參觀。該盤5日之內累接逾900張入票，按兩張價單共85伙計，暫已錄得超額認購逾9.5倍。昨日發出首份銷售安排，周五招標形式發售25伙。

該集團銷售及市場總監柯穎豪表示，價單2號有12伙一房戶、8伙兩房戶及15伙三房戶，折實價429.66萬至1,094.38萬元，折實呎價約17,088至21,250元。入場戶為9樓E室，實用面積231方呎，折實呎價約18,600元。招標單位則以特色戶為主。

為吸引睇樓客，昨日起到展銷廳的參觀可享一次扭蛋機會，以獲得旗下藝人周邊精品，亦有機會獲得5款珍貴演唱會黑膠唱片。