阿波羅或注資390億 英特爾股價早段升

「瘦田冇人耕，耕開有人爭」，股價低迷的半導體老店英特爾（Intel）突然引起多方興趣，據報主打另類投資的阿波羅全球管理有意向英特爾投資最多50億美元（約390億港元）。英特爾周一早段升最多4.16%。

阿波羅資產管理規模（AUM）約5,000億美元，據了解，給英特爾注資的方式會類似股權投資，英特爾正考慮有關方案。英特爾行政總裁蓋爾辛格上場後卯足全力推動「IDM2.0」大計——於晶片設計和生產都要重拾行業霸主地位，可惜燒錢至今，業績令人沮喪，落魄到暫緩在德國建廠、強化美國陣營晶片供應鏈的宏圖。如阿波羅敲定注資，算是對蓋爾辛格的改革投下信任一票。

台積電三星傳阿聯酋建廠 英特爾四處撒幣乃地緣政治格局大變使然。市傳台積電的高層早前遠赴阿聯酋，討論是否在當地興建規模及製程與台灣看齊的廠房，三星電子亦考慮在未來幾年內於阿聯酋建立晶片生產業務，高層早前到當地探討。三星持續加大中國以外的投資，擬於越南北寧省斥18億美元建廠生產電子產品所需的OLED（有機發光二極體）顯示器。

其後台積電回應，「始終以開放的態度，歡迎促進半導體產業發展的建設性討論」，但「正專注於現有的全球布局專案（指美國和德國），目前並沒有新的海外投資具體計劃。」

其實台積電已多番強調頂尖製程會留在台灣，過程中為台灣累積地緣政治資本，所以在阿聯酋興建旗鼓相當的廠房值得商榷，但「開放的態度」仍反映公司對海外設廠的戒懼有所鬆動。