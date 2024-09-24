金價又新高 今年升幅勢14載最勁

金價強勢持續，周一再創歷史新高。現貨金價每安士曾見2,634.3美元，升0.45%，今年來累積升幅逾27%。分析指，若然金價升勢持續，將會寫下14年來最大的年度升幅紀錄，推升誘因離不開美國聯儲局重啟減息周期，加上印度、中國等黃金消費大國積極吸納黃金，所以帶動金價近日屢創新高。

世界黃金協會表示，近年新興市場央行是「吸金」主力軍，但黃金儲備相對發達的央行，如新加坡、波蘭、捷克，同樣加速買金。他們又預期，就算未來央行購買速度可能放緩，但觀乎去年出售大量黃金的土耳其央行，今年已經無再沽售黃金，反映央行未來出售黃金的行動只會更少。

投資大行瑞銀則表示，金價這一波升勢還會繼續，目標是到2025年中期達到每安士2,700美元。

加密幣受捧 比特幣曾漲1% 另邊廂，美國減息周期展開同樣刺激加密貨幣價格大幅反彈。加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣昨日曾高見64,733美元一枚，日內升約1%；以太幣高見2,685美元，日內升逾2%。

除減息因素，美國兩黨總統候選人先後表態支持加密幣發展，亦是推升幣價的原因。民主黨總統候選人、副總統賀錦麗首次表態，指若然當選總統將鼓勵發展加密貨幣產業，又指將鼓勵人工智能（AI）和數碼資產等創新技術，強調在她的領導下，美國將創造一個安全的商業環境，以及具透明度和一致的規則。