滙控向法巴出售德私銀業務

雙方已經簽署協議，預期交易會於明年第二季完成，但仍有待相關政府部門批准，並需要與德國勞資委員會完成談判。

滙豐德國行政總裁Michael Schleef表示，今次交易將簡化他們在德國的業務模式，並且能夠進一步專注於國際批發銀行業務。

近年頻賣產 力谷亞洲 法巴提及，其財富管理部門的全球資產管理規模（AUM）6月底已達4,460億歐元，今次收購將會令在德國的AUM增至逾400億歐元（約3,455億港元），帶挈法巴財富管理業務躋身德國頂級銀行之列。該行又強調，德國是法巴的重要策略市場，當地業務的歷史已屆75年，認為今次收購可向德國民眾將提供更全面的服務，涵蓋投資、企業銀行業務至資產管理等方面。

回顧今年滙控不斷出售環球各地業務，先是於1月完成出售法國零售銀行業務，繼而再於3月完成出售加拿大滙豐銀行，之後又再將其阿根廷業務賣出，集中資源聚焦規模最大的亞洲市場。

滙控倫敦股價曾升1.74%，高見672便士，折合較香港收市價升1.24%；法巴則受累歐元區經濟數據疲軟，曾跌逾4%。