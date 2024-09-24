道富：資金流向亞洲債市 偏好中短期

全球主要經濟體先後進入減息周期，投資者對債券市場的興趣有所增加。道富環球投資管理亞太地區固定收益ETF策略師曾明慧表示，近期隨着美國聯儲局大手減息0.5厘，更多資金將流向亞洲債市。雖然亞洲經濟體受到美國減息影響的程度不同，亦未必會完全跟足美國減息，但貨幣政策確實有一定程度的正相關趨勢。

大戶擬提高固定收益配置 道富環球旗下沛富基金（PAIF）一項調查顯示，亞太區機構投資者（資產管理公司、家族辦公室、私人銀行及商業銀行等）計劃在一年內將近46%的資產配置於固定收益，較一年前的37%為高。研究亦發現，受訪者將大部分固定收益資產投資於「日本除外」的亞洲地區。

與此同時，亞太地區投資者對中短期債券有強烈偏好。64%的受訪者傾向投資10年期以內的債券，又以6至10年期最受歡迎，佔比高達46%。只有7%傾向持有期限超過15年的債券。

債券質素方面，亞太區投資者日益偏好信用評級較高的債券。一年前，66%的機構投資者表示只願意持有評級為A級及以上的債券，如今這一比例已上升至71%，而且在未來12個月更將達到74%。曾明慧指，亞洲的本地機構通常偏好主權及半主權債券，因為信用評級較高且表現相對穩定，尤其是人壽保險公司、銀行和退休基金，長期對投資級別債券的需求較高，債券亦成為這些資產的主要資本來源。

宜採多元策略平衡風險 她又提到亞洲主權債的投資機會，包括中國在貨幣政策寬鬆周期，減息使國債價格持續上升，於區內表現甚佳，並相信日本以外亞洲地區會繼續偏向寬鬆政策，利好債價，且投資亞洲本地債券除可享受收息和及債價上漲，亦可享受貨幣升值，但宜採用多元化的投資策略，分配在亞洲各個市場以平衡風險。

不過，儘管亞太區投資者對固定收益投資持積極態度，但對經濟衰退（37%）和通脹（37%）的擔憂仍然存在，其次是地緣政治和貨幣貶值（均為35%）。儘管如此，由於當地債券市場持續增長，正面因素仍大於負面因素。

另外，道富環球投資管理債券投資管理亞太區主管及新加坡公司主管黃慶祥表示，對亞洲固定收益產品信心增強的另一原因是，許多國家放開資本市場，並通過監管改革和加強金融基建擴大債券投資者群體基礎，市場環境對投資者更加友好。