歐經濟鬥爛 減息升溫

德製造業連縮27個月 法服務業遠遜預期 歐元區商業活動意外地收縮，兩大經濟體堪稱「鬥爛」，德國製造業加劇惡化，法國在奧運會聖火熄滅後，其服務業也見萎縮，令市場對歐洲央行減息的預期升溫，一度使歐元挫0.7%，跌穿1.11美元關口，曾低見1.1083，其後在該關口以上徘徊，兌港元則約8.65算。

標普全球與漢堡商業銀行（HCOB）公布，歐元區製造業採購經理指數（PMI）9月初值為44.8，不但低於8月的45.8，也遜預期的45.7；服務業稍好，但同樣由前值52.9跌至9月初值50.5，也低於預期的52.3。如是者，綜合PMI初值就由51插至48.9，遠遜預期的50.5，為7個月以來再度失守50的盛衰分界線。

HCOB坦言，歐元區經濟正走向停滯，巴黎奧運暫時提振了法國經濟過後，綜合PMI出現15個月以來的最大跌幅。考慮到新訂單和積壓訂單迅速減少，可以預見經濟將進一步疲軟。

英製造業景氣下滑 受製造業拖累，德國商業活動以7個月來最快的速度下降。9月製造業PMI初值急降1.9個百分點至40.3，遠遜預期的42.3，為一年新低，連續27個月處於收縮區間；服務業PMI亦降至50.6，同樣低於預期，導致綜合PMI跌至僅47.2，連續15個月低於50。

汽車產業陷入水深火熱中，經濟部長哈貝克昨與汽車業界會談，但執政聯盟就如何解救存在分歧，財長林德納表明，不太可能支持總理紹爾茨所屬社民黨提出向改買電動車的燃油車車主提供6,000歐元補貼。他們在同一內閣，但不同黨派。

法國整體商業活動以1月以來最快的速度下降。9月服務業PMI初值急挫6.7個百分點至48.3，大幅低於預期的53.1；製造業PMI初值微升至44，但遜預期，綜合PMI遂意外失守盛衰分界線，僅錄47.4。

法國總理巴尼耶表示，政府財政情況「非常嚴峻」，因此要嚴格控制開支和增加收入，認為高收入人士需要「付出」協助改善國家財政復甦，但強調無意向低收入人士、中產及勞工階層增加稅務負擔，形容他們已經是歐盟成員國之中繳稅最多的一群。

另邊廂，英國財相李韻晴昨日表明，下月底公布的工黨政府首份預算案將不會回歸緊縮政策，需要修補保守黨的「爛攤子」，強調要為英國經濟作出困難的決定。英國9月製造業PMI降至51.5，遜預期，但仍處擴張區間；綜合PMI降至52.9。英鎊兌美元低見1.3249，其後重越1.33。

美綜合PMI勝預期 同日發布標普全球美國製造業PMI也意外地向下，由8月的47.9跌至9月的47，創15個月新低，預期值為48.6。服務業PMI雖然由8月的55.7略降至9月的55.4，但超過預期值55.2，因此綜合PMI僅跌0.2個百分點至54.4，勝預期。標普全球表示，雖然製造業收縮，但數據表明美國經濟穩步向前，只是短期內受到大選的政治不穩定因素影響。

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