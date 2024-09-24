25%港人曾墮網銀詐騙 千禧一代中招最多

通訊科技不斷進步的同時，人們對詐騙的擔憂卻與日俱增。金融技術解決方案提供商FIS的一項調查顯示，香港72%的受訪消費者擔憂網上銀行詐騙，並且32%的受訪消費者還認為，網上銀行詐騙呈上升趨勢。近四分之一的受訪者曾是網上銀行詐騙的受害者，但當中僅53%獲銀行承擔全部責任。

調查於今年7至8月開展，探討消費者對於網上銀行客戶體驗的態度等。香港有1,076名成年受訪者，包括18至27歲Z世代、28至42歲千禧一代、43至58歲X世代和59歲以上嬰兒潮一代。其中千禧一代經歷詐騙最多（38%），反觀年紀最大的嬰兒潮一代經歷詐騙最少（14%）。

53%獲銀行全額退款 在經歷過詐騙的受訪者中，53%人表示銀行承擔全部責任並提供全額退款，而35%人獲得部分退款。44%人期望銀行無論詐騙原因如何均承擔全部責任，比例不足一半；38%人期望銀行根據誰對詐騙負責而承擔部分責任。

調查報告亦指出，銀行如加大安全措施力度來防止詐騙，可能會給客戶帶來額外的步驟和不便，大多數受訪者都尋求便利性與安全的平衡。其中Z世代更注重在查看餘額和對帳單等方面的便利性，而嬰兒潮一代在各個方面都要保守得多。

總括來說，當提及客戶體驗時，受訪消費者最看重的是，他們相信自己的個人資料和資產是安全的。雖然76%人認為這一點非常重要，但只有69%人對其銀行在這方面的表現感到滿意。