港中產實現理想退休需兩千萬

「滙豐卓越理財2024年新中產報告」出爐，原來香港中產家庭心目中享受理想退休生活的資產儲備需要2,090萬元，方可維持每月平均2.7萬元的被動收入。然而，尚未退休的受訪中產當中，只有38%有信心在自己理想退休年齡時，實現目標資產規模，亦有多達四分之一的人預料自己未能達至理想退休生活。

調查顯示，中產人士的理想退休年齡為60歲，為人父母者比無子女的中產遲7年退休，更有一半有子女的已退休人士延遲退休計劃。此外，多達20%中產父母平均64歲仍支援子女財政，並預留140萬元予子女財政。

平均45歲開始準備 滙豐又指，港人平均壽命持續上升，或須於退休後儲備數十年生活開支，退休生活年期愈長，通脹影響愈大，而近年醫療開支上漲幅度相當可觀，一半受訪中產希望退休前就實現「醫療財務自由」，平均儲備110萬元應付醫療開支。

上述「理想」資產乍看未免嚇人，事關數字相等於港人最新月入中位數（2.15萬元）的81年。滙豐指，它不僅考慮到退休生活所需開支，也涉及財務目標、預期擁有的資產及投資，而這批受訪中產所選的資產組合中，可能包括一個已供滿按揭的自住物業、一筆應付突發醫療開支的額外儲備，以及足夠的儲蓄和投資。調查顯示，市況波動下，65%期望透過多元化投資，以更有效準備退休資金。

然而，準備退休方面，平均45歲才開始，目標在60歲展開人生新階段。雖然多達75%的80後或90後受訪中產有意「未老先Plan」，惟45%未有實際行動。上年同一調查顯示，中產預計手握666萬元才能退休，可稱得上中產的流動資產門檻達637萬元。

滙豐削港元定存息 隨着美國減息，滙豐昨日降低「卓越理財尊尚」新客的3個月港元定存利率0.3厘，至3.8厘，門檻一萬元新資金。上海商業銀行亦將一至12個月期美元定存優惠利率由3.7至4.65厘，降到3.5至4.55厘，暫時最高息者為4個月，其次3個月（4.5厘），門檻一萬美元。