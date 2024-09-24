ACCA倡港府降股票及首置印花稅

金融市場競爭愈趨激烈，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會建議港府在新一份施政報告中，再降低股票印花稅，順應美國、德國、日本、澳洲等主要市場取消股票印花稅的國際趨勢，吸引更多境外投資者落戶香港，鞏固香港國際金融中心地位。

事實上，該公會在今年1月提交的財政預算案建議中，已提倡進一步降低股票交易印花稅，與內地睇齊，即轉讓方只需支付0.05%。

該公會非單一倡議調降股票印花稅的組織，立法會金融服務界議員李惟宏亦建議與內地股票稅率一致，而香港證券及期貨專業總會建議大幅減低，甚至撤銷稅項。

打造宜居宜業宜投資城市 本港現時股市、樓市、零售市道皆淡靜，ACCA建議暫時減少或免除首次置業印花稅，紓緩本地年輕人置業的負擔，刺激樓市成交。該公會又建議，可供高淨值在港過夜旅客在內地電子錢包兌換酒店住宿和餐飲消費券，刺激旅客在港消費，振興本地旅遊業。

至於其他建議包括增加認可慈善捐款的稅務減免以惠及本地社區、將合資格的研發活動稅務扣減覆蓋至粵港澳大灣區、建議監管機構深化與行業持份者的合作、加快「數碼企業身份」平台應用、檢視採購政策並加入綠色條款、簡化廢物出口流程、增設僱用外籍家庭傭工或照顧者的免稅額、在持續進修基金（CEF）加入網上及遙距學習課程。

ACCA香港分會會長何家輝促請政府採取全方位的策略，加強不同部門之間的合作，讓香港實現可持續發展和經濟增長，希望令香港成為「宜居、宜業及宜投資」的城市。