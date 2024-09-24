人行助研數碼澳門元 擬年底展示功能

澳門也跟隨中港步伐開發央行數碼貨幣。澳門金融管理局公布，為配合長遠發展，正與中國人民銀行屬下的數碼貨幣研究所合作，推進數碼澳門元研發項目，並計劃於今年底構建具基礎功能的原型系統。當局計劃在澳門回歸25周年之際，向公眾展示未來數碼澳門元的功能及應用。

澳門金管局稱，將以原型系統作沙盒測試，探索數碼澳門元的應用場景，並審慎研判各類風險，以確保澳門貨幣體系的安全穩定，制訂切合澳門市場實際的配套法規，為日後數碼澳門元的正式推出妥善做好各方面的準備。數碼澳門元屬於數碼形態的法定貨幣，與包括紙幣及硬幣的實物澳門元，擁有同等的法律地位和貨幣價值，具有法償性，信用風險為零。