數碼港元次輪測試啟動

11組機構入圍 涉3大主題 研創新用例 「數碼港元」研究又有新進展！香港金融管理局宣布啟動「數碼港元」先導計劃第二階段，進一步探索可供個人及企業使用的新型數碼貨幣（包括「數碼港元」和代幣化存款）的創新用例。隨着研究由「數碼港元」擴展至對數碼貨幣生態系統更全面的探索，項目將易名為「數碼港元+」，以緊貼金融科技發展的新形勢，全面發揮數碼貨幣的潛能。

明年底完成 再研推出 金管局副總裁李達志表示，兩階段測試的主要分別由「可用」變成「好用」，第二階段將着重更多的實際應用，或涉及更多持份者參與，因此需要用長達一年的時間進行測試；待明年底完成試驗後，屆時再研究會否正式推出數碼港元，現階段並沒有第三階段測試的計劃。

「數碼港元」先導計劃為「數碼港元+」項目的重要組成部分；是次共11組來自不同行業的入選機構將於第二階段探索「數碼港元」和代幣化存款在3大主題上的用例，包括代幣化資產結算、可編程性及離線支付，將研究可供個人及企業使用的新型數碼貨幣在實際場景中的商業可行性。

85%商戶指增顧客忠誠度 本港3大發鈔行亦有參與第二階段測試，其中滙豐銀行將測試數碼貨幣如何在分布式分類帳技術（DLT）環境的授權協議上安全地運行，以儲存和轉移價值、充當代幣化資產的結算貨幣，以及保護個人私隱的功能；渣打香港則聯同貝萊德及Mastercard測試使用端對端的方式，讓銀行客戶直接透過數碼港元或代幣化存款，向相關資產管理人購買代幣化資產並進行交易結算。

料連接數字人幣無大障礙 李達志坦言，「數碼港元」或代幣化存款能解決數碼資產支付的痛點，而非受其他因素所造成的支付問題。

以的士行業為例，尚未普及電子支付主要受商業考慮所影響，技術上目前已有多種電子貨幣可供使用，因此日後「數碼港元」的推出亦無法解決相關問題。

與數字人民幣連接方面，李認為，目前數字人民幣已廣泛應用，甚至已經能接通金管局的「轉數快」系統，在香港的實際使用環境已無太大障礙，相信即使未來推出「數碼港元」，連接數字人民幣未見太大技術障礙。

另外，金管局將成立「數碼港元」業界論壇，為參與機構提供一個合作平台討論共同事項，並深入探討是否可更具規模地實施和應用新型數碼貨幣。論壇將設有由業界主導的工作小組，就特定主題提出建議，初期會聚焦與可編程性相關的議題。