貝萊德：科技股估值仍低 趁跌買貨

隨着市場開始對人工智能（AI）的前景產生質疑，此前一直主導美國股市的科技股升勢似乎開始後勁不繼。不過，基金界「一哥」貝萊德仍然對科技股持正面的看法，直言現時許多科技股估值，比去年這輪AI牛市開始前更低，投資者更需要積極參與AI領域投資，近期的市場波動反而帶來入市機會。

世界科技基金經理及科技行業投資主管Tony Kim表示︰「我們認為今天的市場既不像科網泡沫，也不像新冠疫情時期。」就估值倍數而言，按經修訂後的預測市盈率（PE）計算，現時許多科技股的估值「較2023年升勢開始前便宜」。從宏觀角度而言，貝萊德相信科技行業將保持強勢，並認為近期的回調只是暫時。儘管如此，不同科技股之間的表現差距確實有所擴大，因為在開發、推動及應用AI的競賽中，市場正嘗試識別出贏家及輸家。

估AI發揮影響力須待明年 長期來看，他相信AI將繼續發展，現在看到的投資機會只是冰山一角。目前AI商業化主要在於AI「工廠」的建設，包括超大型運算服務供應商、私營企業及政府實體正斥資數千億美元建設AI數據中心，並爭相投資於圖像處理器（GPU）集群，以支援日益龐大的AI模型。

與此同時，AI的應用案例及實際應用仍處於起步階段，預計AI產品要到2025年才會發揮重大影響，軟件開發支出因此趨向審慎，軟件客戶亦因對AI發展的預期而延後購買產品。

道指高開 花旗攻華遇阻 至於大市方面，美股3大指數周一早段靠穩，道指曾升47點，報42,110點；標指曾升19點，報5,722點；納指曾升55點，報18,003點。

其他企業消息方面，花旗集團在中國的發展計劃傳遇上阻滯。知情人士稱，花旗因為未收到美國聯儲局的許可，導致其在中國設立獨資證券公司的進展停滯，惟該集團未打算撤回申請。在此之前，聯儲局及其他監管機構針對花旗內部數據質量管理方面的問題，發出逾1.3億美元的罰款。花旗股價於周一早段曾升0.42%。