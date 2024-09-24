新股消息：華潤飲料擬下月籌最多78億

內地龍頭企業陸續有來！市傳國企華潤集團為控股股東的飲品公司華潤飲料，最快本周四開始在港上市計劃進行預路演，以評估投資者的興趣及需求，計劃10月掛牌，集資5億至10億美元（約39億至78億港元）。

華潤飲料今年4月向聯交所提交上市申請，其擁有13個飲品品牌，包括樽裝水「怡寶」、「怡寶露」；樽裝茶「至本清潤」、「佐味茶事」等，共56個SKU。行業報告指，以2023年零售額計，公司在中國「即飲軟飲」（Ready-to-drink soft beverage）行業中排名第五，而「怡寶」的純淨水產品零售額達395億元人民幣。

卡羅特首日孖展超購13倍 計及內地速遞龍頭順豐控股，本港第四季新股集資額至少117億元。早前有傳順豐擬第四季在港掛牌，集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。

卡羅特以每股招股價5.72至5.78元，發行約1.29億股，其中一成是公開發售，90%為國際配售，集資最多7.5億元。每手500股，入場費2,919.14元，將於本周四「截飛」，預期10月2日首掛。