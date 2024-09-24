新股消息：華潤飲料擬下月籌最多78億
內地龍頭企業陸續有來！市傳國企華潤集團為控股股東的飲品公司華潤飲料，最快本周四開始在港上市計劃進行預路演，以評估投資者的興趣及需求，計劃10月掛牌，集資5億至10億美元（約39億至78億港元）。
華潤飲料今年4月向聯交所提交上市申請，其擁有13個飲品品牌，包括樽裝水「怡寶」、「怡寶露」；樽裝茶「至本清潤」、「佐味茶事」等，共56個SKU。行業報告指，以2023年零售額計，公司在中國「即飲軟飲」（Ready-to-drink soft beverage）行業中排名第五，而「怡寶」的純淨水產品零售額達395億元人民幣。
卡羅特首日孖展超購13倍
計及內地速遞龍頭順豐控股，本港第四季新股集資額至少117億元。早前有傳順豐擬第四季在港掛牌，集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。
除了大型新股之外，市場亦不乏中型新股。廚具品牌卡羅特(02549)昨日起加入招股行列，首日認購反應熱烈。綜合券商數據，該公司錄得10.64億元孖展認購，相當於本地公開發售部分超購逾13倍。
卡羅特以每股招股價5.72至5.78元，發行約1.29億股，其中一成是公開發售，90%為國際配售，集資最多7.5億元。每手500股，入場費2,919.14元，將於本周四「截飛」，預期10月2日首掛。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：