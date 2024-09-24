惠譽：內房對銀行不良貸率影響微

內房危機引發的宏觀經濟壓力，逼得當局扭盡六壬解救。不過，國際信貸評級機構惠譽暫時相信，不會再對內地銀行的資產質素產生太大負面影響，關鍵反而在於經濟表現和家庭還債能力受進一步打擊。

惠譽稱，其評級的內銀6月底內房企業貸款不良率降至4.3%，儘管仍比整體不良率高出3.3個百分點，由於有關貸款僅佔全部貸款4%，不預期內銀資產質素會因為內房危機持續再顯著惡化，況且新批出的房地產企業貸款都是優先借給國營的優質發展商。

料政策阻樓按質素惡化 內銀今年中期業績更明顯的趨勢是個人貸款不良率上升，反映居民部門的債務問題。該行指，由於家庭收入減少，其評級內銀的按揭不良貸款率上半年升0.1個百分點至0.6%，但相信資產質素仍能保持穩定，主要是全國層面的按揭成數保守，且放眼全球，中國家庭槓桿率稱不上過高。

一些地區小型銀行固然會較弱，但惠譽評級的內銀，現有按揭多在較高線城市，樓價尚算有韌性，下調存量按揭利率和保交樓等政策，應該可以限制樓按質素的惡化。

城投債餘額年增3%堪憂 內房危機亦重創賣地收入和地方財政。惠譽指，內地處理地方政府債務問題有一定進展，問題是融資平台（LGFV，又稱城投公司）債務餘額在截至今年6月底止的一年實際上增加3.1%，而非外界所想有所下降，原因是有地方政府為繞過發債限制，不把借錢實體列入LGFV。

「改頭換面」的LGFV較大，論地區主要來自廣東、福建、浙江、江蘇和山東等較發達的區域，論行業多為交通和戰略投資控股公司。當然，12個「重點化債省份」（雲南、廣西、貴州、重慶、內蒙古、天津、甘肅、寧夏、青海及東北三省）地方債券餘額確實減少4.2%。