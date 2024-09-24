中國3千億撐「舊換新」全面下達

為釋放消費潛力，國家發改委及財政部聯手推行支持大規模設備更新及消費品「以舊換新」的「兩新」政策，昨透露涉及的3,000億元（人民幣‧下同）國債資金已全面下達，有助推動綠色轉型，利好新能源汽車及節能家電銷售。

發改委副主任趙辰昕說，已篩選出4,600多個符合條件的設備更新項目，相關1,500億元國債資金，已分兩批全部按規定和程序安排到項目。消費品以舊換新方面，1,500億元國債資金亦已於8月初開始全部下達到地方。

他續指出，8月新能源汽車及充電樁產量，按年分別增加30.5%及97%，新能源汽車滲透率達53.9%，連續兩個月突破50%，預計全年將會實現200萬輛低排放標準乘用車退出。節能家電銷售方面，據初步統計，上月底至本月初的全國各類型節能家電銷售額按年增長介乎55%至近4倍。

新車市場8個月損失1380億 不過，中國汽車流通協會昨稱，消費不振和廠家批發量的雙重壓力下，汽車經銷商新車銷售「大面積虧損」，不少現金流赤字經營且資金鏈斷裂風險加劇。經銷商被迫低價拋售求存，減價戰卻使他們愈賣愈蝕，新車市場首8個月累計損失達1,380億元。

財政部經濟建設司副司長趙長勝表示，財政資金保障和監管是推進「兩新」的關鍵，已下達超長期特別國債和設備更新貸款貼息資金，切實做好資金保障和監管，如分批次直接向地方安排1,500億元超長期特別國債資金。同時密切追蹤各地工作進度，以保障中秋及十一期間消費品「以舊換新」補貼資金的需求。

透過建立定期調度機制，密切追蹤政策實施進展，更明確要求資金不得用於平衡預算、償還政府債務或清理拖欠企業帳款等，並通過網上監控、實體核查等具體舉措，防止資金被挪用，讓真金白銀的政策落實和早日見效，下一步將會同相關部門追蹤資金分配下達情況。