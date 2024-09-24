華泵水利率降 望出招解錢荒

人行重啟14天期逆回購 預告金融監管開會 中國3大財金部門—中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會的掌舵人今日齊現身介紹金融支持經濟高質發展情況，事先人行行長潘功勝表明，將加大貨幣政策調控強度，且人行時隔7個月重啟了14天期逆回購操作，利率降至1.85厘，下調0.1厘，與兩個月前的7天期逆回購利率降幅同步，引來市場憧憬內地貨幣及金融政策會否更進一步滿足臨近月底的資金需求。

為維護第三季末銀行體系流動性合理充裕，人行昨開展1,601億元（人民幣‧下同）的7天期、745億元的14天期逆回購操作，前者利率為1.7厘。據人行解釋，14天期逆回購最新利率，為7天期逆回購操作利率加0.15厘。

因此，業界分析指，此次重啟14天期逆回購並下調0.1厘，既為銀行體系供給跨季資金，也透過14天期逆回購利率定價，再次明示7天期逆回購利率為主要的政策利率。換言之，14天期逆回購利率降息0.1厘，並非降息新招，只是跟隨7天期逆回購利率的調整步伐，與7天期維持穩定息差，屬於政策利率體系連動調整。

大量逆回購明起到期 惟隨着十一長假期臨近，為穩定市場預期，支持實體經濟融資成本降低，外界猜測中國當局正準備加大力度恢復經濟增長，料可能會有更多寬鬆政策。以公開市場計，昨日有1,387億元逆回購到期，即全日淨投放959億元，加上5,910億元中期借貸便利（MLF）將在周三續做，周三至五的逆回購到期規模均達5,000億元以上，人行趁MLF續做前夕公開舉行通報會，或是金融監管機構一個「闡明其政策立場」的機會。

人幣官價16個月最強 自美國聯儲局上周開始減息之後，中國一直按兵不動，維持9月份貸款市場報價利率（LPR）不變，直至昨日預告開會和降低14天期逆回購利率的舉動，大大增強外界對人行降息的預期，尤其是人行近期也頻頻發出信號稱降低存款準備金率仍有一定空間等。

同時，人民幣匯率也展現強勁走勢。由官方開出的人民幣中間價報7.0531兌每美元，較上周五升113點子，創去年5月25日後新高。人民幣即期匯率早段曾小幅上升，但午後轉弱，下午4時30分收報7.0587，略跌35點子，結束4連升；人民幣離岸價亦低見7.0646，即每百港元兌約90.73元。

A股觀望 滬市升幅減 不過，A股市況觀望氣氛濃厚，滬深股市周一衝高後回落，滬綜指雖說連升5個交易日，但收市升幅僅錄0.44%，報2,748點。深圳股市兩大指數一升一跌，深成指全日收報8,083點，微升0.1%；深圳創業板指數報1,530點，收跌0.4%。兩市主板成交僅錄5,510億元。

投行摩根士丹利預計，人民幣匯率將趨穩定，今年底將企穩在7.1算附近，同時內地「國家隊」資金可能暫停入市購買股票，故相比中國離岸股票，暫不再偏好A股。

滬綜指近月走勢 人行14天期逆回購利率