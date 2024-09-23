匯通天下：美元中長線料反覆回軟

上周美國聯儲局大手減息0.5厘，聯邦基金利率下調到4.75至5厘區間，這或反映當局從對通脹重燃的憂慮，轉為對勞動力市場下行風險更關注，相信勞動力市場疲弱或導致當局減息步伐較市場預期更激進。現時維持今年一共減息1.25厘的預測，預計今年11月及12月分別減息0.5厘和0.25厘，風險在於減息步伐可能更快。

市場估聯儲進取減息 對美元而言，避險情緒、美國大選動態和環球經濟增長下行風險等利好美元的因素仍然存在，但由於市場對聯儲局減息周期的定價較其他央行更進取，聯儲局偏「鴿」或推動美元下跌。基於美元的逆流因素出現，故相應減低看好美元的程度，但維持3個月內美匯指數升至103水平的觀點。

特別要注意的是，預料主流貨幣表現將明顯分歧。隨着環球經濟增長下行，美元有機會跑贏和市場走勢較密切的貨幣，包括澳元和紐元，但在避險情緒升溫的日子，美元則可能跑輸低息融資貨幣的日圓。

中長線方面，隨着美國大選前的影響力見頂，預期美元強勢或逐步消退，加上央行同步減息，預期美元升勢或於明年逆轉，美匯指數於明年底前甚至有機會回落至接近100水平。

花旗銀行投資策略及資產配置部