股市估市：港股走勢好轉 上望萬九關

港股持續做好，上周恒生指數重上18,000點，結束連續兩星期的跌勢，單周升近900點；同時指數亦出現「六連陽」，恒指對上一次出現多支連續陽燭為4月底，當時指數在4月19日觸及16,044點低位，其後拾級而上，輾轉升至5月20日的19,706點高位，升幅達23%或逾3,600點。是次點數底部在8月5日的16,441點，即使僅升3,000點，亦直指19,400點。

當然，港股上升並無明確基本因素支持，但美國聯儲局大於市場預期的減息幅度，同時未令市場對經濟前景有進一步的擔憂，已足以成為短線催化劑。恒指上望首個阻力為19,000點，即5月份形成的下跌裂口，再進一級則為前述的19,400點位置。

集團截至6月底止半年業績，營業額下跌3%至118.35億元人民幣，惟整體毛利提升3.9%至39.36億元人民幣，毛利率上升2.2個百分點至33.3%。受累內地經濟放緩，以及市場競爭激烈，集團多個業務，包括衞生巾產品、紙巾等均見營業額下跌，而一次性紙尿褲產品卻見上升。

集團表示，未來將開拓更多醫療護理類產品，同時亦正嘗試及發展寵物用品市場，其定位為安全、清潔的產品，並創立「寵利妥」品牌，其產品包括寵物尿墊、用於牙齒清潔的手指形濕巾，以及適用於貓狗身體清潔的手套形濕巾等，利用本身的產品優勢開展潛力較大的寵物市場。

恒安月初至今股價累跌約9%，近日走勢有觸底迹象，其市盈率目前僅8倍左右，股息率約7厘，其派息比率過去5個財年均逾50%，在目前減息環境下具一定吸引力。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）