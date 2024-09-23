拍賣消息：牛頭角銀主盤連平台120萬推

銀主以低價出貨，牛頭角一個連平台兩房舊樓單位，僅以120萬元連租約推拍，呎價約4,181元，若以開價計算，租金回報率高達10厘。

環亞物業拍賣本周二推出約61項物業，當中不少為銀主物業，包括上述定業樓連平台單位，不提供樓契，單位及平台實用面積分別約287方呎及72方呎，單位仍連兩年租約，月租約一萬元。該行稱，單位已接獲數十個查詢。

同場推拍柴灣公屋峰華邨低層2室銀主盤，實用面積約376方呎，向東南擁山景，已補價自由市場開價僅260萬元，呎價約6,915元。

大興花園呎嗌$6264 忠誠拍賣於本周三推出約21項物業，其中，元朗八鄉下輋73F號銀主單位，實用面積約621方呎，減價30萬元，以198萬元翻拍，呎價約3,188元。場內推拍屯門大興花園2期2座中層B室業主盤，實用面積約447方呎，開價280萬元，呎價約6,264元，較估價低約26.7%。

黃開基拍賣行同日推拍約43項物業，佔近四成為公屋及居屋物業，其中，筲箕灣居屋愛蝶灣10座低層E室銀主單位，實用面積約431方呎，其中，已補價自由市場開價320萬元，較之前減價110萬元，呎價約7,425元。