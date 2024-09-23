YOHO Hub II累收2500票
新鴻基地產(00016)元朗站The YOHO Hub II，推出第6座單位後反應理想，截至昨日累錄逾2,500張入票，以該座兩張價單188伙計，超額逾12倍。資料顯示，該座已先後推出兩批單位，折實售價683.43萬元起。同系北角海璇II-3期於上周六公布首份銷售安排，本周四招標發售10伙三房戶，分布第2座的A及B室，實用面積1,483方呎及1,153方呎。
啟德海灣1期連售兩伙
會地旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，於減息後連錄成交，項目昨再沽兩伙，包括一伙兩房開放式廚房戶型，單位為第2A座15樓A室，實用面積448方呎，售價648.7萬元，呎價約14,480元。
長實集團(01113)及新地的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，昨售出2座2樓K室兩房山景戶，成交價497.6萬元，呎價約10,632元。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，踏入減息周期，料下季成交回升，有利樓價回升。
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