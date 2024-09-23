產經

藍籌盤交投創8周新低

減息後首個周末二手交投淡靜，沙田第一城兩日只錄一宗成交。 減息後首個周末二手交投淡靜，沙田第一城兩日只錄一宗成交。
減息後首個周末二手交投淡靜，沙田第一城兩日只錄一宗成交。
減息後周末僅7宗跌半 第一城7年貶值兩成
樓市減息效果不似預期，二手交投更不升反跌。代理指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄7宗買賣，較對上一周急跌約53.3%，並創8個星期新低，期內多達半數屋苑交投「捧蛋」。同時，再有業主蝕讓出貨，沙田第一城兩房戶近7年勁蝕逾110萬元，單位貶值超過兩成。
中原指出，該批指標屋苑對上一個周末錄15宗買賣，相比下過去周末交投明顯減慢。期內未聞成交項目包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城及天水圍嘉湖山莊。
該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，與2月撤辣後樓市即時反彈相比，是次減息效果屬天淵之別。主要是內地客及投資客反應慢熱，現時樓市由本地買家支持，因此未見即時好轉。
期內錄得買賣的屋苑繼續出現損手個案。美聯黃錦瀚指出，上述沙田第一城16座低層G室，實用面積約327方呎，減價22萬元，以約428萬元售出，呎價約13,089元。單位2017年12月購入價約538.8萬元，至今貶值約110.8萬元或約20.6%。
薈朗一房賣350萬破底
至於美孚新邨雖於周末兩日未錄成交，但減息後仍有單位以呎價低於8,000元成交。消息稱，屋苑1期百老匯街2號低層C室，實用面積約856方呎，日前以約678萬元易手，呎價約7,921元。
事實上，減息後市場仍充斥低價及蝕讓成交，世紀21奇豐莊瑞生指出，馬鞍山薈朗1座低層A室，實用面積約283方呎，減價40萬元，以一房新低價350萬元售出，呎價約12,367元。原業主於2016年一手入市，現沽貨帳面虧損約40.1萬元或約10.3%。
瓏門兩年冧價逾23%
屯門鐵路上蓋盤瓏門大幅跌價，市場指出，該盤5座低層J室，實用面積約646方呎，套三房設計，以約820萬元售出，呎價約12,693元。是次做價屬近年三房新低，位於單位樓下一層的同室戶，2022年售價約1,070萬元，反映今次最新個案樓層較高，卻跌價約250萬元，差幅約23.4%。
美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城8座低層A室，實用面積約659方呎，屬園景三房戶，去年11月放盤叫價920萬元，累減約197.2萬元，以約722.8萬元售出，呎價約10,968元，為同類型單位近4年新低價。
減息後市場仍連錄蝕讓及低價個案減息後市場仍連錄蝕讓及低價個案
減息後市場仍連錄蝕讓及低價個案
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