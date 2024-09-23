藍籌盤交投創8周新低

減息後周末僅7宗跌半 第一城7年貶值兩成 樓市減息效果不似預期，二手交投更不升反跌。代理指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄7宗買賣，較對上一周急跌約53.3%，並創8個星期新低，期內多達半數屋苑交投「捧蛋」。同時，再有業主蝕讓出貨，沙田第一城兩房戶近7年勁蝕逾110萬元，單位貶值超過兩成。

中原指出，該批指標屋苑對上一個周末錄15宗買賣，相比下過去周末交投明顯減慢。期內未聞成交項目包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城及天水圍嘉湖山莊。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，與2月撤辣後樓市即時反彈相比，是次減息效果屬天淵之別。主要是內地客及投資客反應慢熱，現時樓市由本地買家支持，因此未見即時好轉。

期內錄得買賣的屋苑繼續出現損手個案。美聯黃錦瀚指出，上述沙田第一城16座低層G室，實用面積約327方呎，減價22萬元，以約428萬元售出，呎價約13,089元。單位2017年12月購入價約538.8萬元，至今貶值約110.8萬元或約20.6%。

薈朗一房賣350萬破底 至於美孚新邨雖於周末兩日未錄成交，但減息後仍有單位以呎價低於8,000元成交。消息稱，屋苑1期百老匯街2號低層C室，實用面積約856方呎，日前以約678萬元易手，呎價約7,921元。

事實上，減息後市場仍充斥低價及蝕讓成交，世紀21奇豐莊瑞生指出，馬鞍山薈朗1座低層A室，實用面積約283方呎，減價40萬元，以一房新低價350萬元售出，呎價約12,367元。原業主於2016年一手入市，現沽貨帳面虧損約40.1萬元或約10.3%。

瓏門兩年冧價逾23% 屯門鐵路上蓋盤瓏門大幅跌價，市場指出，該盤5座低層J室，實用面積約646方呎，套三房設計，以約820萬元售出，呎價約12,693元。是次做價屬近年三房新低，位於單位樓下一層的同室戶，2022年售價約1,070萬元，反映今次最新個案樓層較高，卻跌價約250萬元，差幅約23.4%。

美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城8座低層A室，實用面積約659方呎，屬園景三房戶，去年11月放盤叫價920萬元，累減約197.2萬元，以約722.8萬元售出，呎價約10,968元，為同類型單位近4年新低價。

減息後市場仍連錄蝕讓及低價個案