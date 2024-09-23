●澳洲財長查默斯預期，之後的數據將反映澳洲抗擊通脹有令人鼓舞的進展，但央行可能尚未準備好減息，政府能做的是持續使財政有盈餘，預計本月底出爐的2023/2024財政年度終極帳目，財政盈餘會遠超過之前公布的90億澳元。市場估計澳洲央行本周維持利率在4.35厘。