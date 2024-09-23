簡訊一覽
●澳洲財長查默斯預期，之後的數據將反映澳洲抗擊通脹有令人鼓舞的進展，但央行可能尚未準備好減息，政府能做的是持續使財政有盈餘，預計本月底出爐的2023/2024財政年度終極帳目，財政盈餘會遠超過之前公布的90億澳元。市場估計澳洲央行本周維持利率在4.35厘。
●中石化煉化工程(02386)夥同西班牙同業Tecnicas Reunidas獲得哈薩克Silleno石化綜合體之乙烷裂解項目的EPC（設計、採購、施工）總承包合約，價值25億美元，雙方各佔一半。Silleno由哈薩克國家石油天然氣公司和中石化集團合資建設。
●遠洋集團(03377)公布境外債券重組計劃進展，英國重組計劃之聆訊將於10月18日舉行，香港協議安排聆訊則於10月31日舉行。
●去年4月起停牌至今內房企業新明中國(02699)刊發2022年及2023年業績，分別虧損22.5億元（人民幣‧下同）及5.26億元；去年底，資不抵債幅度擴至29.59億元，流動負債超過流動資產39.2億元，12.79億元的借款和2.72億元的可換股債券違約，並就違約及潛在交叉違約，遭受罰款約11.75億元。公司提到還債計劃，包括尋求出售整個上海物業開發項目；配套出售山東住宅物業、浙江台州及上海全部或部分商業物業。公司尚未刊發今年上半年業績，股份繼續停牌。
●富力地產(02777)3隻內地掛牌債券今日復牌；本金總額119.7億元人民幣，均為2026年9月16日到期，票面息率7厘，上周債券持有人通過把3隻債券2022年9月16日至2024年9月15日間的應付利息給予半年寬限期，延至明年3月16日才償還。
●租市熾熱，有樓齡近半世紀單幢住宅，以呎租高逾60元租出。利嘉閣黃國然稱，西營盤豐盛大廈高層C室海景戶，實用面積約391方呎，兩房間隔，附靚裝修及家電，以月租2.55萬元放租，獲兩名內地學生洽租，終以2.45萬元租出，呎租約62.7元料為項目近年新高。業主於2016年購入，最新租金回報率約6.1厘。
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