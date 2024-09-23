美徵額外關稅 墨加越南最受累

在過去特朗普主政的時期，美國針對中國發動了一場聲勢巨大的貿易戰，對全球貿易形勢、地緣政治格局都產生深遠的影響。儘管美國過去的額外進口關稅主要針對中國，但惠譽的報告指出，以國內生產總值（GDP）佔比計算，墨西哥、加拿大及越南的風險明顯更高。

3國對美出口均佔GDP逾20% 惠譽指出，以價值計算，美國進口的商品主要來自墨西哥、中國和加拿大，這3個國家合計佔比達40%以上。不過，中國對美國的出口僅僅佔其GDP約3%，但墨西哥、加拿大及越南對美國的出口就佔GDP逾20%以上。換言之，一旦這些國家遭到美國關稅打擊，其經濟衝擊遠遠大於中國。

從產業層面而言，加拿大輸往美國的貨物中，原油佔五分之一，而汽車（及零件）佔11%；至於墨西哥方面，機械/電氣設備合計佔60%以上，而汽車（及零件）則約為17%。

整體而言，美國在減少對中國的進口依賴的同時，亦不可避免地增加來自其他地區的進口，但首10大進口來源地仍佔70%的進口總值。

美國商品進口來源地佔比